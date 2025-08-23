»Scheinbar doch nicht vorgesorgt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Herr Dr. Schöfthaler schreibt in seinem Leserbrief »Kein kausaler Zusammenhang« vom 16. August: »An einigen Netzverknüpfungspunkten lässt sich über die bestehenden Leitungen …keine ausreichende Leistung mehr transportieren.« Nicht nur bei uns wurden in den letzten Jahren die Straßen aufgerissen und die Versorgungsleitungen neu verlegt. Auf meine Frage an einen der Monteure, ob die Kapazität der neu verlegten Elektroleitungen höher als die der bisherigen Leitungen sei, lautete die eindeutige Antwort: Nein. Ich wendete mich deshalb am 1. September 2023 schriftlich an die Fair-Energie und fragte an, warum bei einer künftig zu erwartenden deutlich höheren Netzbelastung durch mehr Ladestationen, mehr Wärmepumpen und mehr Photovoltaikanlagen das Leitungsnetz nicht verstärkt würde – zu einer Zeit, in der die Fair-Energie in ganz Reutlingen nach und nach ihr gesamtes Leitungsnetz erneuert. Die telefonische Antwort: Wir haben das alles – auch einen künftig höheren Stromdurchsatz – auf dem Schirm. Jetzt reicht das Netz plötzlich nicht aus, die Fair-Netz GmbH scheint leider doch nicht vorgesorgt zu haben.

Dr. Matthias Staiger, Reutlingen