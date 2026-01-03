Bitte aktivieren Sie Javascript

Nun hat es der Reutlinger Gemeinderat tatsächlich getan! Trotz aller guten Gründe für die Honauer Trasse will man jetzt mit der Vollspur-Regionalbahn zweigleisig durch die enge Reutlinger Innenstadt fahren! Wenn man sieht, was für ein Chaos in der Kaiserstraße seit Monaten für ein paar Meter Fernwärme veranstaltet wird, dann kann man ermessen, was auf uns zukommt mit dem Bau der Regionalbahn durch die Gartenstraße.

Diese Straße wird von Hauswand zu Hauswand aufgegraben werden. Die Stadt wird nicht wiederzuerkennen sein. Niemand wird mehr nach Reutlingen kommen, um sich über die Dauerbaustelle Innenstadt und die nach wie vor ungeklärte Ausschleifung der Gleise vom Hauptbahnhof quer über die Karlstraße zur Gartenstraße zu ärgern. Auch das finanzielle Desaster ist absehbar, zumal der bereits kassierte Zuschuss für die erst vor Kurzem umgepflügte Gartenstraße vermutlich zurückgezahlt werden muss. Die Kosten des Baus werden sehr bald jegliche Planung überschreiten und von der Verwaltung so gut es geht mit der Explosion von Baukosten erklärt werden.

In Wahrheit ist es der verantwortungslose Umgang mit (nicht vorhandenen) Mitteln, der die finanzielle Situation der Stadt noch weiter verschlechtern wird. Man kann nur hoffen, dass das Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde der Stadt noch in den Arm fällt. Am Ende soll keiner sagen, er hätte nicht gewusst, was offensichtlich ist: Reutlingen steuert in die Pleite!

Dr. Thomas Steinmayer, Reutlingen