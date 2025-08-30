»Reutlingen darf schöner werden«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ich bitte hiermit die Stadtverwaltung Reutlingen darum, sich mit den entsprechenden Fachleuten der Stadt Tübingen in Verbindung zu setzen, um sich belehren und zeigen zu lassen, wie man einen öffentlichen Platz sehr erfolgreich und bestens gelungen gestalten kann. Dies ist in Tübingen der große Bahnhofsvorplatz, der neue Busbahnhof, das Café am See und der große Bereich des Anlagensees. Für mich ist dieser gesamte Tübinger Bereich ein Paradestück von Funktionalität und Schönheit geworden. Ein Bereich zum Wohlfühlen und Genießen. Dagegen sieht in Reutlingen der Busbahnhof Stadtmitte mit dem Bereich entlang der Echaz geradezu armselig aus.

Ich kann es gar nicht glauben, mit wie wenig Feingefühl und Sinn für Schönheit da gearbeitet wurde. Diese Gestaltung ist geradezu eine Beleidigung für das schöne Tübinger Tor und für die Stadthalle. Also: Bitte lassen Sie die Tübinger Fachleute ran!

Bruno Uhl, Nehren