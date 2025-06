»Rückschritt statt Fortschritt – trotz Digitalisierung«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Neulich wollte meine Tochter für mich Reutlingen-Gutscheine beziehungsweise Kärtle kaufen. Ich kaufe regelmäßig mehrere Kärtchen für einen größeren Betrag mit unterschiedlichen Werten. Zu meinem Erstaunen und Entsetzen hängt jetzt ein Aushang in Reutlingen, dass man ab dem 19. Reutlinger Kärtle pro Kärtle 1,50 Euro extra zahlen muss und dass die Bestellung per E-Mail aufgegeben werden soll. Geht’s noch? Ich kaufe diese Gutscheine seit Jahren zum Verschenken, damit das Geld bei den Reutlinger Geschäften bleibt und nicht bei Amazon oder anderen Online-Händlern landet.

Ein Anruf beim Stadtmarketing hat mich noch sprachloser gemacht. Die Dame erklärte mir, dass man jetzt digital unterwegs sei und die Kärtchen immer wieder aufgeladen werden könnten. Außerdem müssten die einzelnen Kärtchen mit den jeweiligen Beträgen von den Mitarbeitern beschriftet werden und das kostet Zeit. Es tut ihr leid, dass das für mich nicht optimal sei. Aber nicht nur für mich ist das nicht ideal: Nach meinem Bekanntenkreis-Feedback ist die Situation für viele unbefriedigend. Ich verstehe nicht, warum man die Kärtchen eingeführt hat, anstatt bei den gedruckten Gutscheinen mit festen Beträgen zu bleiben. Diese waren schnell wie Bargeld auszugeben, und man bekam eine kleine Broschüre, in der die teilnehmenden Geschäfte aufgelistet waren.

Bei den Kärtchen ist man nun ratlos, vor allem, wenn man keinen Computer hat – was nicht jeder, besonders ältere Menschen, besitzt. Außerdem nehmen wohl einige Geschäfte keine Kärtle an, weil sie kein Lesegerät dafür haben. Früher konnte man spontan entscheiden, ob man 10 oder 15 Euro verschenkt. Mit den Kärtchen ist das nicht mehr so einfach – es sei denn, man verschenkt ein 10-Euro- und ein 5-Euro-Kärtle. Ups, dann hat der Beschenkte schon zwei Kärtle, die er aufladen kann. Auch wenn Kärtle an Mitarbeiter verschenkt werden, sammeln sich bei diesen einige Kärtle oder landen im Müll.

In Tübingen gibt es Stadtgutscheine, die man sich selbst als PDF mit dem gewünschten Betrag herunterladen kann. Ab einer Bestellung von zehn Stück werden sie per Post zugeschickt. Für Menschen ohne PC ist das auch eine Herausforderung, aber insgesamt eine praktische Alternative. Leider ist der Versuch zur Digitalisierung in Reutlingen in diesem Fall nach hinten losgegangen. Bleibt zu hoffen, dass man in Zukunft wieder praktikablere Lösungen findet.

Andrea Schwarzbach, Reutlingen