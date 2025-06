»Praktische Folgen in Abwägung mit einbeziehen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Lärmaktionsplan hat in Reutlingen in den vergangenen Wochen für intensive Diskussionen gesorgt. Dabei lohnt sich ein genauer Blick auf die rechtlichen Grundlagen und die tatsächliche Ausgangslage: Nach aktuellem Stand lag für die Stadt Reutlingen keine rechtlich verbindliche Handlungsvorschrift vor, die eine sofortige Umsetzung konkreter Maßnahmen wie etwa flächendeckendem Tempo 30 erforderlich gemacht hätte. Zwar verpflichtet die EU-Umgebungslärmrichtlinie Städte zur Lärmkartierung und zur Erstellung von Aktionsplänen – doch welche konkreten Maßnahmen getroffen werden, liegt im Ermessen der Kommune.

Dieser Spielraum ermöglicht es, differenzierte und praxistaugliche Lösungen zu finden. Tempo 30 in reinen Wohngebieten ist ein solcher Fall: Dort, wo Menschen wohnen, spielen, zu Fuß gehen oder Rad fahren, ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h nicht nur unstrittig, sondern vielfach bereits umgesetzt – ganz ohne Gemeinderatsbeschluss, sondern durch Verwaltungsanordnung. Dafür gibt es klare gesetzliche Grundlagen, und die Stadt hat in der Vergangenheit bereits regelmäßig Gebrauch davon gemacht.

Auf Hauptverkehrsachsen ist die Lage jedoch komplexer. Eine pauschale Reduzierung auf Tempo 30 würde hier tief in den Verkehrsfluss eingreifen – mit spürbaren Folgen für Gewerbe und Bevölkerung. Wenn beispielsweise ein Handwerker morgens zu mehreren Terminen unterwegs ist, kann sich seine Fahrzeit bei einer Reduzierung von 50 auf 30 km/h um rund 67 Prozent verlängern – das summiert sich im Berufsalltag schnell. Die dadurch entstehenden Mehrkosten tragen am Ende die Kundinnen und Kunden, also die Bürger.

Ein konkretes Beispiel liefert die Justinus-Kerner-Straße: Dort wurde Tempo 30 unter anderem deshalb abgelehnt, weil es erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr gehabt hätte – die RSV hätte ihren gesamten Fahrplan anpassen müssen.

Solche praktischen Folgen müssen in die Abwägung mit einbezogen werden, wenn man den Anspruch hat, kluge, langfristig tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Ein Tempo-40-Limit auf Durchgangsstraßen könnte ein sinnvoller Kompromiss sein: Es reduziert Lärm und erhöht die Verkehrssicherheit, ohne die Erreichbarkeit oder Wirtschaftlichkeit des innerstädtischen Verkehrs zu gefährden.

In Kombination mit gezielten Tempo-30-Zonen in Wohngebieten entsteht so ein flexibles, differenziertes Modell, das sowohl dem Schutzbedürfnis der Anwohner als auch den praktischen Anforderungen einer lebendigen Stadt gerecht wird.

Sarah Zickler, Reutlingen