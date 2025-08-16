»Pragmatischer Vorschlag«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es wird viel geschrieben und viel erzählt, manche Politiker versprechen sogar riesige Einsparungen, wenn kein Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge bezahlt wird. Es gibt circa 1,1 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge, auf der Basis der europäischen Massenzustrom-Richtlinie 2001/55/EG, erstmalig angewendet und geschaffen, um Abläufe zu vereinfachen.

Ein erwachsener ukrainischer Flüchtling erhält mit 563 Euro rund 100 Euro mehr im Monat als ein Flüchtling nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hinzu kommt eine bessere Krankenversorgung und bessere Leistungen für Unterkunft. Wenn man unterstellt, dass zwei Drittel Bürgergeld beziehen, wären das rund 800.000 ukrainische Bezieherinnen und Bezieher und maximal 100 Millionen Euro Einsparpotenzial im Jahr. Das Einsparpotenzial wird unter anderem dadurch gravierend geschmälert, dass Kriegsflüchtlinge auch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nach drei Jahren Aufenthalt (das trifft auf die Mehrheit zu) fast die gleichen Leistungen bekommen, Kinder 50 Euro weniger bekommen und die Zahl der inzwischen berufstätigen Ukrainer stetig steigt.

Der Rechtskreiswechsel, Bürgergeld gibt es vom Jobcenter, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vom Sozialamt, verursacht zunächst einmal Mehrkosten und einen bürokratischen Kraftakt. Anders als beim Jobcenter erhalten die Ukrainer beim Sozialamt keine oder kaum eine Beratung/Vermittlung in Arbeit.

Nun will ich nicht nur meckern, sondern kreativ und pragmatisch einen möglichen Verbesserungsvorschlag andenken. Wenn man erreichen will, dass Bürgergeldempfänger arbeiten, sind sie beim Jobcenter grundsätzlich richtig. Statt die Bearbeitung vom Jobcenter auf die Sozialämter zu verlagern, sollte der Schwerpunkt von Reformen darin liegen, dass Bürgergeldempfänger zumindest in Teilzeit arbeiten. Kein Berater kann genau sagen, was von einem Zuverdienst (zum Beispiel Minijob 520 Euro) tatsächlich nach Arbeitsaufnahme zusätzlich im Geldbeutel verbleibt. In seltenen Einzelfällen kann es sogar auch mal weniger sein. Die Auswirkungen auf Wohngeld und andere Leistungen sind kompliziert. Hinzukommt, dass Bürgergeldbezieher das Geld im Voraus, Arbeitnehmer im Nachhinein, oft erst zum 15. des Folgemonats bekommen. Bürgergeld wird aber mit der Arbeitsaufnahme eingestellt, die Bezieher müssen also mindestens 6 Wochen finanziell überbrücken und wissen vorher nicht, ob und wie sich die Arbeit lohnt. Ja es gibt die Möglichkeit einen Überbrückungskredit zu beantragen, sprich noch mehr Bürokratie. Das ist in der Praxis ein echtes Problem, was viele Bürgergeldempfänger davon abhält, einen Teilzeitjob als Einstig in Arbeit anzufangen.

Diese bürokratische Bremse könnte abgebaut werden, wenn Bezieher bei einer Arbeitsaufnahme ihre bisherigen Leistungen, mit einem garantierten Mehrbetrag als Anreiz (abgestuft nach dem Umfang des Arbeitsverhältnisses), nahtlos weiter erhalten und im Gegenzug, zur Absicherung der Staatskasse, ihre zukünftigen Lohnansprüche an das Jobcenter abtreten. Mittels Software oder KI sollte dann zukünftig die EDV die Anrechnung und Verrechnung erledigen. Soweit sich ein das Bürgergeld übersteigender Betrag ergibt, wird dieser aus-bezahlt. Komplizierte buchhalterische Berechnungen überlässt man heutzutage besser der EDV. Das Jobcenter hätte mit der gleichen Mitarbeiterzahl mehr Zeit für eine individuelle Jobvermittlung.

Mehr Flüchtlinge im Arbeitsmarkt bedeuten namhafte Einsparungen, schnellere Integration, steigende Akzeptanz und weniger Gift in politischer Polemik.

Holger Weiblen, Metzingen