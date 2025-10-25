»Pedanterie vom Feinsten«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am 4. August 2021 haben wir im Landratsamt den Bauantrag zur Erweiterung unserer Büroräumlichkeiten eingeworfen. Am 7. Oktober 2025 gilt der Bau offiziell als abgeschlossen. 4 Jahre und 64 Tage (!) für einen Anbau, der keinerlei Grenzen überschreitet, keinerlei Sondergenehmigungen bedarf, keinerlei Schnickschnack beinhaltet. Einfach nur eine Erweiterung für ein kleines, wachsendes Unternehmen, das mehr Platz brauchte. Alleine die Zeit vom ersten Bauantrag bis zum Spatenstich betrug fast zwei Jahre. Selbst die verzweifelte Bitte, dass wir nicht länger zu sechst – und das auch noch mitten in der Coronazeit – in einem 30 Quadratmeter großen Büro arbeiten können, stieß stets auf taube Ohren und führte zu keiner Beschleunigung. Baupläne mussten neu eingereicht werden, weil die Parkplätze in einer falschen Farbe eingezeichnet waren oder weil ein für E-Bikes untauglicher Fahrradständer eingezeichnet war. Am 10. April 2025 wurde der Bau unsererseits bereits als abgeschlossen gemeldet. Ein halbes Jahr später erst erfolgte dann die Schlussabnahme. Lieber Herr Landrat, diese Pedanterie und bürokratischen Hürden können nicht in Ihrem Sinne sein. Ich kann mir nur für alle Gründer, Start-ups und expandierenden Unternehmen wünschen, dass sie von derartigem Irrsinn verschont bleiben und ihnen nicht auch solche Steine in den Weg gelegt werden. Denn dadurch verliert man wertvolle Zeit, sich um sein eigentliches Ziel zu kümmern: sein Unternehmen voranzubringen und für Arbeitsplätze zu sorgen.

Peter Reiff, Inhaber REIFF Sicherheitstechnik, Sonnenbühl