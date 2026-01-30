»Objektiv und neutral informieren«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gleich vorweg, es ist das gute Recht der IG Innenstadttrasse, ein Bürgerbegehren anzustoßen. Aber zu einer sinnvollen Ab-stimmung gehört auch objektive Information. Da genau ist mein Kritikpunkt an der IG Innenstadttrasse. Sie verdreht manchmal die Tatsachen in ihrer Argumentation bis zur Unkenntlichkeit. Ich will es an einigen Punkten deutlich machen.

Bei den Kosten hebt sie immer auf die niedrigeren Kosten der Innenstadttrasse ab, was auch stimmt. Aber die alte Bahntrasse hat im Gutachten der offiziellen Planer (Prof. Dr. Bernecker) ein deutlich besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1,2 gegenüber 1,07. Angenommen, sie wollten investieren, würden sie nicht lieber ein paar Euro mehr ausgeben, wenn sie 20 Prozent Rendite bekommen, statt der 7 Prozent bei der Innenstadttrasse? Wenn die Baukosten nur 10 Prozent steigen, werden bei der Innenstadt die Kosten schon höher als der zu erwartende Nutzen.

Beim Baumbestand an der alten Bahntrasse behauptet die IG, 500 Bäume würden gefällt, obwohl die Planer sagen, dass sie versuchen, so viele wie möglich zu erhalten. Zudem verschweigt sie, dass in der Innenstadt dann keine Bäume mehr ge-pflanzt werden können, obwohl wir sie in Zukunft dort dringend brauchen werden, wegen der steigenden Temperaturen.

Nächster Punkt Lärmbelastung. Hier wird behauptet, dass sie an der Bahntrasse höher wäre als in der Innenstadt, vor allem weil die Züge dort schneller fahren. Nicht erwähnt wird, dass in der Innenstadt die Züge wegen der engen Kurven rumpeln und quietschen werden. Die Abstände der Häuser zur Bahn sind auch geringer und Schallschutz ist in der Innenstadt aus Platzgründen auch nicht möglich. Die Bahn soll auch die Attraktivität der Innenstadt steigern, aber wenn man sich in anderen Städten die aufwendige Oberleitung bei Straßen mit gemischtem Verkehr anschaut, kann man da geteilter Meinung sein. Die Masten sitzen ganz am Straßenrand und die Oberleitung wird quer über die ganze Straße gespannt. Darum können auch keine großen Bäume mehr wachsen.

Weiterer Punkt ist der Mischverkehr von Bahn, Autos und Radfahrern, der auf den innerstädtischen Straßen entsteht. Da Bahnen keinen Zentimeter ausweichen können, kommt es unweigerlich zu Störungen und vielleicht auch zu mehr Unfällen. Jedenfalls geben andere Städte viel Geld aus, um genau diese Mischung von Bahn und Straße aufzuheben, aber dafür fehlt in der Pfullinger Innenstadt der Platz.

Vermutlich klingt durch, welche Variante ich in Summe für den besseren Kompromiss halte, aber das ist mir gar nicht so wichtig, denn mein Punkt ist, auf die sehr einseitige Argumentation der IG Innenstadttrasse hinzuweisen und alle Pfullingen, die abstimmen wollen, zu bitten, sich den komplexeren Sachverhalt selbst anzuschauen und nicht einfach deren Argumente zu übernehmen. Demokratie funktioniert am besten, wenn die Bürger sich auch wirklich ihre eigenen Gedanken dazu machen. Jeder soll auch zu seiner eigenen Entscheidung, geprägt von dem ihm wichtigen Punkten kommen, aber einseitige oder unvollständige Information ist da kontraproduktiv. Ich frage mich nur, wer jetzt die Aufgabe übernimmt, die Bürger objektiv und neutral zu informieren? Die Stadtverwaltung, die Presse oder wer sonst?

Hartmut Wayand, Pfullingen