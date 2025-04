»Notfall oder Dauerzustand?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ich habe am Mittwochmorgen von circa 9.30 bis 12.15 Uhr im Parkhaus Stadthalle geparkt. Die Einfahrt und die Hauptwege waren beleuchtet, aber die Parkbuchten in den Seitengängen waren alle nicht beleuchtet. Wenn man das Licht des Autos ausgemacht hat, war es stockdunkel. Ich frage mich: Sind das neue Sparmaßnahmen in Reutlingen (Dauerzustand) oder war es ein Notfall mit der Beleuchtung? Auf jeden Fall war es beängstigend und für Frauen und ältere Männer ein untragbarer Zustand. Ich hoffe, es handelt sich um keine Sparmaßnahmen der Stadtverwaltung? Es gibt sicher andere Möglichkeiten, Strom einzusparen. Sicherheit der Bürger geht vor.

Peter Pfanner, Pliezhausen