So wie derzeit der Stand ist, ist das Amazon-Verteilzentrum in Bad Urach-Hengen im Grunde schon beschlossen und der Gemeinderatsbeschluss nur noch eine reine Formsache. Die Bürger von Bad Urach, auch der Teilort Hengen und die gesamte Region um das geplante Verteilzentrum wurden nicht rechtzeitig und umfassend in das geplante Projekt einbezogen und informiert. Man hat im Grunde die Öffentlichkeit erst dann informiert, wo schon wesentliche Fakten geschaffen waren. Fakt ist auch, wenn der Uracher Gemeinderat diesem sehr umstrittenen Baugesuch zustimmt, wird es in der Bad Uracher Bevölkerung, aber auch in seinen Teilorten eine Spaltung in der Bevölkerung geben.

Bad Urach hat bereits ein DHL-Verteilzentrum am Ortsausgang Richtung Münsingen. Jetzt noch ein Mammutprojekt wie das von Amazon auf den Weg bringen, ist völlig inakzeptabel. Mit dem Bau des Verteilzentrums in Hengen wird großflächig die Natur zerstört, die Bewohner von Hengen müssen dann mit Lärm und Abgasen leben, denn geplant ist, das täglich 5.600 Fahrten mit 220 Lastern erfolgen werden. Es werden im Verhältnis zur Größe des Projekts nur wenige Arbeitsplätze entstehen. Bad Urachs Teilort Hengen ist jetzt noch ein Ort der Ruhe und Erholung, sollten die Baupläne umgesetzt werden, dann wird es das bald nicht mehr sein. Natur- und Klimaschutz: Versiegelte Flächen sind tote Flächen, das wird auch in Hengen so sein. Im Kampf gegen die Klima- und Artenvielfaltskrise unserer Erde zählt jeder Quadratmeter naturbelassener Fläche, denn unversiegelter Boden ist gut für den Menschen, aber auch für Tiere. Der Klimawandel ist voll im Gange, täglich kann man es aus den Medien entnehmen, aber jeder spürt es selbst. Entscheidungen wie in Hengen sind mehr als klimafeindlich.

Wie der Ortschaftsrat von Hengen dem Gemeinderat von Bad Urach ein Zustimmung zum Projekt aussprechen konnte, ist für mich nicht nachvollziebar, kann man den Befürwortern des Ortschaftsrates nur wünschen, dass dann künftig alle Amazon-Laster an deren Haus vorbei fahren. Sie wollten es ja offensichtlich so.

700 Stellplätze, davon 537 Parkplätze für Vans von Amazon, der helle Wahnsinn, aber auch der Bürgermeister von Bad Urach, Herr Rebmann, hat nur die Finanzen seiner Stadt im Blick. Dass das Projekt ein hoher Verlust an Lebensqualität für seine Stadt und seine Bürger ist, das hat offensichtlich keine Bedeutung für seine positive Haltung zum Projekt.

Dieter Leyhr, Reutlingen