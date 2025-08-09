Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Windrad weniger soll nun die Lösung sein, wie großzügig ist das denn. Hält man uns in Bronnweiler für so naiv, dass wir nicht merken würden, was für ein Schachzug das ist? Man zählt runter, erst die geplanten 6, dann 5, schließlich 4 Räder, weil man die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nimmt, beeindruckend! Da sollen wir jetzt dankbar sein und am besten den Mund halten. Das werden wir nicht tun! Die Bürgerinitiative in Bronnweiler hat eine fundierte Stellungnahme an alle Fraktionen, Verwaltungsgremien, Ministerien und den Regionalverband geschickt und kaum Rückmeldungen bekommen. So viel zum Ernstnehmen von Bürgern. Die Räder am Käpfle sind nicht tragbar.

Und wenn man sich den Bericht des Regionalverbandes anschaut, da fällt auf, dass in einem Fauna- und Flora-Habitat am Käpfle eine kleine schöne Aussparung ist, da passen wunderschön diese Räder rein. Wie kann das sein? Wenn man die anderen Flächen der FFH Gebiete anschaut, sind die nicht durchlöchert, sondern eine Fläche. Ich kann nur jedem empfehlen, öffentlich Stellung zur 2. Auslegung des Regionalverbandes zu beziehen. Es ist klar, die Kassen sind leer und die Pacht bringt Geld. Der Projektierer bekommt auch Geld wenn die Räder stehen, gutes Geschäft also. Nur nicht für uns, wir haben die Dauerbeschallung, die Zerstörung des intakten Waldes und die nachteiligen Auswirkungen auf Mensch, Tier und biologische Vielfalt.

Oktavia Eichel, Reutlingen