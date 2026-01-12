»Nicht den Mut, Geld für Neubau zu investieren«

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Sitzung des Gemeinderats Sonnenbühl am 11. Dezember sollte eigentlich über den Standort des Feuerwehrhauses Erpfingen beraten werden. Eingeleitet wurde der Beratungspunkt vom Bürgermeister Morgenstern mit den Worten: »Es sei eigentlich schon genug über dieses Thema debattiert worden und er wolle deshalb schnellstmöglich zur Abstimmung kommen!« Für einen Zuhörer sehr verwunderlich und natürlich nicht verständlich!

Der Gemeinderat Jürgen Schweikardt ergriff das Wort und klärte über das sechs Jahre dauernde Thema auf. Er legte dar, dass der gesamte Ortschaftsrat von Erpfingen, sowie alle Gemeinderäte des Ortsteils Erpfingen sich gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung aussprechen. Sie werden gegen einen An- und Umbau des bestehenden Feuerwehrhauses votieren. Auf diesen Redebeitrag des Gemeinderats Schweikardt kam vom Bürgermeister lediglich die Antwort, dass er sich zu dieser Kritik nicht äußern werde.

Nach der Abstimmung durch das an Anzahl von Gemeinderäten ziemlich ge-schmälerte Gremium wurde der Beschlussvorschlag »An- und Umbau am bestehenden Feuerwehrhaus in Erpfingen« mehrheitlich beschlossen. Als Zuhörer fragt man sich: Wie kann es sein, dass der Gemeinderat das Votum des kompletten Ortschaftsrats Erpfingen und der Gemeinderäte des betroffenen Ortsteils Erpfingen ignoriert?

Was kann so ausschlaggebend sein, dass in ein über hundert Jahre altes Gebäude, ursprünglich als »Farrenstall« gebaut und genutzt, mehrere Hunderttausend Euro (ohne energetische Komplettsanierung) investiert werden?! Ein Gebäude direkt in der Ortsmitte, ohne zusätzliche Erweiterungsmöglichkeit, ohne Parkplätze für die Feuerwehrleute, ohne Möglichkeit, aus der Garage zu fahren und direkt auf der Straße zu stehen? Kein Platz vor dem Gebäude, um kleine Übungen oder Wartungen an der Gerätschaft durchzuführen?!

Der geforderte Standard für ein heutiges und zukünftiges Feuerwehrhaus wird nur sehr aufwendig erreichbar sein und dann wahrscheinlich nur mit im Moment von der Überwachungsbehörde zugestandenen Kompromissen, die vielleicht in zwei Jahren gar nicht mehr erlaubt sind. Warum hat der Gemeinderat nicht den Mut, Geld in die Zukunft, sprich für einen Neubau auf dem vorhandenen, gemeindeeigenen Grundstück im Zwingelhof zu investieren? Warum nicht neue Immobilienwerte schaffen, die wieder über Jahrzehnte Bestand haben und genutzt werden können?

Des Weiteren würde der frei werdende Platz in der Ortsmitte aufgewertet und mehr Möglichkeiten zur neuen Gestaltung bieten. Wohnraum könnte geschaffen werden. Was waren das für vorausschauende Gemeinderäte, die schon vor der Eingemeindung Kindergärten, Schulen und Festhallen gebaut haben?

Alles hat seinen Preis, dies steht außer Frage. Aber ob es nicht mehr Sinn machen würde, so viel Geld für ein zukunftsträchtiges, wertbeständiges, für Jahrzehnte nutzbares Gebäude zu investieren, als in ein altes Gebäude ohne Wertschöpfung zu stecken ... Nach 50 Jahren Eingemeindung wäre es übrigens das erste neue Gebäude im Ortsteil Erpfingen.

Als Anmerkung bleibt noch zu hoffen, dass der Kreistag nicht auf die Idee kommt, die Kreisumlage zusätzlich an der Pro-Kopf-Verschuldung anzupassen. Dies würde be-stimmt bei anderen Gemeinden um uns herum ein breites Grinsen verursachen und bei unserem Gemeinderat ein enttäuschtes Kopfschütteln.

Rolf Geckeler, Sonnenbühl-Erpfingen