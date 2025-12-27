»Nicht am falschen Ende sparen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Das Einzige, das uns helfen kann, ist das Wir.« Diesen Worten spürbaren Sinn verleihen und für alle erlebbar machen, dies ist das Motto des Generationennetzwerks Kirchentellinsfurt. Im Mai 2023 kam die Förderzusage der »Allianz für Beteiligung«, einem Netzwerk, das sich für die Stärkung von Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg einsetzt. Da wohnte ich als »Reigschmeggter« aus Reutlingen schon einige Jahre in Kirchentellinsfurt und kannte von meinen neuen Wohnort nur die Einkaufsmöglichkeiten.

Als Ruheständler hatte ich dann beim ersten Treff »Lebendiges Alter« teilgenommen und kam dabei mit Yasmin Mai-Schoger in ein sehr lebendiges Gespräch. Eine Dorf-App gibt es, ein Generationennetzwerk lebt (hoffentlich noch weiter) und so viele kulturelle, kreative, sportliche, gesellschaftliche und soziale Angebote sind in meinem Dorf für jeden da. Ob jung oder alt und vor allem miteinander verbindend. Hier alles im Detail aufzuzählen sprengt den Rahmen eines Leserbriefes.

Alle Möglichkeiten bündeln, unterstützen und den Generationen ehrenamtlich anbieten zu können, das lohnt sich für jeden. Wenn ich dann höre, dass die Förderung wegfallen soll, dann kommt mir der verbitterte Gedanke, es wird wieder am falschen Ende gespart! Denn ehrenamtliches kulturelles und kreatives Tun ist nicht monetär renditefähig.

Thomas Gross, Kirchentellinsfurt