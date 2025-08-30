»Nein, egal auf welcher Trasse«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Den Leserbriefen von Rita Kircher sowie von Heike und Wolfgang Schweikardt (23. August) möchte ich zustimmen. Als Anrainer der Marktstraße auch von mir ein Nein zur Stadtbahn. An jeder Ecke fehlt Geld und jetzt will man Millionen in eine Verkehrsverbindung versenken, die niemand braucht. Es wird nach wie vor das Auto benutzt, das ja oft auch keine Schadstoffe mehr ausstößt. Und eine Trasse in der Marktstraße ist der größte Quatsch. Hat noch niemand die Straßenbreite gemessen? Ich möchte nicht mehr die Staus erleben, wenn der Tunnel, wie so oft, wegen Unfall oder Reinigung gesperrt ist und der Verkehr sich durch die Marktstraße quält. Dazu noch die Fahrbahnverengung durch die Schienen! Das geht nicht. Deshalb klares Nein zur Bahn, egal auf welcher Trasse sie fährt.

Jürgen Breidt, Pfullingen