»Nachteile ausgeblendet«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Interessengemeinschaft Innenstadttrasse führt viele Vorteile der Innenstadttrasse der Regional-Stadtbahn in Pfullingen auf, die plausibel erscheinen. Sie blenden jedoch die gravierenden Nachteile aus.

Erstens: Für die Geschäfte am Lindenplatz fallen die Parkplätze weg und damit ein erheblicher Teil ihrer Kundschaft. Zweitens: Bei der immer wieder auftretenden Sperrung des Ursulabergtunnels steckt auch die Stadtbahn im Stau. Drittens: Die ohnehin hohe Lärmbelastung in der Innenstadt nimmt durch die Stadtbahn erheblich zu. Persönliche nachvollziehbare Gründe für die Ablehnung der alten Bahntrasse spielen zumindest bei der an der alten Bahntrasse wohnenden Cornelia Gekeler eine Rolle, was sie bereits vor etwa einen Jahr äußerte.

Natürlich hat auch die alte Bahntrasse erhebliche Nachteile, welche die Interessengemeinschaft nicht zu Unrecht be-nennt. Die Nachteile der Innenstadttrasse überwiegen, weshalb die große Mehrheit des Gemeinderats zurecht die alte Bahntrasse wählte. Ich hoffe, dass die 1.100 Stimmen für ein Bürgerbegehren nicht erreicht werden.

Albrecht Kaiser, Pfullingen