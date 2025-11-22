»Mut zur Veränderung zeigen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrte Stadträtinnen, sehr geehrte Stadträte, zeigen Sie doch bitte einmal Mut zur Veränderung in Reutlingen! Eine Stadtbahn ist kein »Straßenbähnle«, sondern eine Zugbahn, die uns rasch von A nach B bringen soll. Daher ist die Diskussion »Trassenführung auf der Gartenstraße« überflüssig. Lassen Sie die Gartenstraße als Busstraße am Leben, der Umbau hat doch auch genug Geld gekostet. Beide Verkehrssysteme bringen die Gartenstraße arg in Bedrängnis, abgesehen von einer künftig sicheren Nutzung durch Radfahrer und Fußgänger. Die Autofahrer nerven sowieso schon … Beweisen Sie Mut und setzen Sie auf Lösungen, die den Planern bezüglich einer Einschleifung der Stadtbahn ins DB-Netz noch einfallen werden. Auch wenn es etwas mehr kostet, schließlich geht es um eine Lösung, die noch Jahrzehnte genutzt werden soll. Stimmen Sie für die Stadtbahn auf der Lederstraße und machen Sie nicht in Klein-klein, auch wenn wir die kleinste Großstadt in Baden-Württemberg sind!

Ulrike Droll, Reutlingen