»Muss es dabei bleiben?«

Die Argumente der einzelnen Trassenverläufe in Pfullingen werden in der Tat kontrovers diskutiert und nicht alle Gründe sind so offensichtlich subjektiv, wie es Herr Klaiber gerne hätte. Umso besser, wenn die Pfullinger Bürger möglicherweise selber die Möglichkeit bekommen, zu entschieden. Das ist kein Affront, sondern gelebte Demokratie; Demokratie lebt davon, dass sich ein Großteil der Bürger beteiligt! Demokratie lebt auch von Fakten, die zur Verfügung stehende Fachmeinungen befinden sich in den Gutachten, die angefertigt wurden. Alle nachfolgenden Verweise beziehen sich auf das Gesamtdokument zur Ratsentscheidung TOP 1 vom 18. November 2025, auf der Homepage der Stadt Pfullingen

Das Verkehrsgutachten zeigt die prognostizierten Verlagerungen für die Innenstadttrasse. Dabei verliert die Trassenführung auf der Marktstraße zwischen 4.400 und 6.800 Fahrzeuge am Tag. Dies führt zu einer deutlichen Beruhigung der Innenstadt Dagegen kommen circa 170 Bahnfahrten am Tag dazu – klingt fair. Es stimmt, dass sich ein Teil davon auf andere Straßen in Pfullingen verteilt, geschätzte 1.700 pro Tag verlassend dagegen Pfullingen über den Tunnel, die andernfalls durch Pfullingen fahren würden (Seite 99).

Das Klimagutachten sieht durch einen deutlich Eingriff in naturnahe Rückzugsräume, was vor allem Vögel und Kleinsäuger betrifft (Seite 171), wogegen bei der Innenstadttrasse keine Konflikte festgestellt werden (Seite 177). Das Klimagutachten sieht bei beiden Varianten außer dem Wegfall lokaler Verschattungen entlang der alten Bahntrasse keine weitreichenden Folgen.

Die Innenstadttrasse ist für die Pfullinger Nutzer deutlich im Vorteil, vor allem für die Weststadt (Seite 64), die Gewerbestandorte (Seite 67) und der Schulen, insbesondere des FSG (Seite 65). Vermutlich deshalb hat sich der Jugendgemeinderat auch klar dafür ausgesprochen. Auch der Wegfall der Buslinie 2, die bisher von vielen zum Einkaufen genutzt wird, stellt einen Nachteil dar. Wer trägt seine Einkäufe quer durch den Burgweg zur Haltestelle? Die Parkplätze, die im Bereich Lindenplatz wegfallen, könnten nach dem Gutachten (Seite 9) durch nahe gelegenes, mehrgeschossiges Parken Marktstraße/Kurze Straße kompensiert werden. Vielleicht schafft dies auch mehr Parksicherheit. Wer fährt mit dem Auto aktuell zum Lindenplatz und rechnet damit, einen Parkplatz zu bekommen?

Der einzig wirkliche Vorteil für die alte Bahntrasse ergibt sich aus den Gutachten für die Nutzer aus Engstingen und Unterhausen/Honau (Seite 124) durch eine kürzere Fahrzeit. Ob dies eine Entscheidungsgrundlage für den Pfullinger Gemeinderat sein sollte, darf gerne diskutiert werden. Die Mehrkosten von 32 Millionen Euro sollten auch ein Argument sein – zumal dann die notwendige Kanalsanierung in der Marktstraße zusätzlich komplett von Pfullingen übernommen werden muss (Seite 82).

Es stimmt, das die Bauzeit eine große Beeinträchtigung mitbringen wird. Auch wenn der Neubau von 5 Brücken in Pfullingen auch seine Spuren hinterlassen wird, ist die Beeinträchtigung in der Stadtmitte bestimmt größer. Das ist, weil die Stadtbahn im Falle der Innenstadt näher zu den Bürgern, Schulen, Geschäften kommt, wo sie genutzt wird. Als ein Anwohner der ehemaligen Tunnelbaustelle weiß ich, das der Bau eine große Beeinträchtigung ist, die sich aber meiner Meinung nach langfristig für Pfullingen lohnen wird. Die Gutachten sprechen also eine deutliche Sprache.

In einem Punkt gebe ich Herrn Klaiber allerdings Recht. In einer Zeit des extrem schnellen Wandel des Individualverkehrs, wo sich eine Fülle von neuen flexiblen Möglichkeiten des Verkehrs auftut, ist die Fokussierung auf die maximal unflexible und kapitalbindende Lösung einer Stadtbahn deutlich aus der Zeit gefallen. Hier hat die Stadt Pfullingen bei ihren anscheinend einstimmigen Entscheidungen 2019 und 2023 schon auf das falsche Gleis gesetzt.

Alexander Katz, Pfullingen