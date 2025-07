»Mordsgesellen unter sich«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem der völkerrechtswidrige israelische Angriffskrieg gegen den Iran trotz der Medienfilter desaströser für Israel verlaufen ist als geplant (Waffenstillstand als Notnagel), beraten Trump und Netanjahu jetzt über die Endphase des völkermörderischen Gaza-Konfliktes: die ethnische Säuberung des Gazastreifens. Der schon lange publizierte Plan im Konzept »Groß-Israel« verläuft im Dreischritt: Zerstören, vertreiben, »neuansiedeln«. Und das unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Trump und Netanjahu bekräftigen auf einem Diner zu Ehren Netanjahus ihre Pläne, die palästinensische Bevölkerung gewaltsam aus ihren Lebensräumen zu vertreiben, um die Annexion des Gebietes voranzutreiben: »Ich denke, Präsident Trump hat eine brillante Vision. Sie heißt freie Wahl«, sagte Netanjahu.

Es gehe jetzt um eine enge Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel, "um Länder zu finden, die die gewaltsam vertriebenen Palästinenser aufzunehmen ". Sie haben also die "freie" Entscheidung, das Gebiet zu verlassen. Dieser lang gehegte Plan Netanjahus brauchte also den 23.Oktober 2023 als Legitimation. Das Mittel der Übernahme der Lebensmittelverteilung dient dem Ziel, die Bevölkerung Gazas in den Süden des Gebietes zu locken. Dort sollen sie konzentriert und anschließend aus dem Lande vertrieben werden. Dieser eklatante Verstoß gegen die vierte Genfer Konvention juckt Trump und Netanjahu jedoch genauso wenig wie der Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofes gegen Netanjahu wegen des Vorwurfs geplanten Völkermordes. Und Netanjahu besitzt noch die Stirn, Trump mit einem Brief an das Nobelpreiskomitee für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen.

Der israelische Verteidigungsminister Katz veröffentlichte aktuell Pläne zum Bau einer sogenannten »humanitären Stadt« auf den Ruinen der Stadt Rafah (Süd-Gaza). Dort soll die ganze palästinensische Bevölkerung untergebraucht werden. Zunächst sollen 600.000 Zivilisten aus dem Zeltlager al-Mawasi an der Küste des südlichen Gazastreifens umgesiedelt werden, danach der Rest der Zivilbevölkerung. Einmal angekommen, dürfen sie das Lager nicht mehr verlassen. Katz betonte, dass der Bau des Lagers mit dem »Auswanderungsplan« im Zusammenhang steht, der dann umgesetzt wird. Katz sagte, die »Stadt« soll während einer möglichen 60-tägigen Waffenruhe gebaut werden. Nach Katz ist es das ultimative Ziel, die ethnische Säuberung (»freiwillige Migration«) durch einen Zwang zur Ausreise zu realisieren: »Die Bürger des Gazastreifens werden im Süden konzentriert. Sie werden völlig verzweifelt sein und verstehen, dass es in Gaza keine Hoffnung und nichts zu suchen gibt, und sie werden nach einer Umsiedlung suchen, um an anderen Orten ein neues Leben beginnen« (Finanzminister Smotrich). Die GHF (Gaza Humanitarian Fondation) hatte einen Plan zur Errichtung von Lagern ausgearbeitet. Die GHF ist eine von den USA und Israel eingerichtete »Hilfs«-organisation, die derzeit die Verteilzentren verwaltet. Die geplanten Lager bezeichnet sie als »humanitäre Transitgebiete«. Dass bei der Lebensmittelvergabe in den letzten fünf Wochen mindestens 600 Palästinenser erschossen wurden, fällt sicher unter den Titel »Kollateralschaden«.

Nach offiziellen Angaben sind mindestens 57.000 Menschen getötet worden. Verletzte, traumatisierte und ihrer existenziellen Lebensräume Beraubte kommen hinzu. Völkermord und Vertreibung eines Volkes vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Die Mordsgesellen im Nadelstreifen sind bekannt. Der Internationale Gerichtshof wird es nicht richten können. Bleibt erstmal nichts anderes, als eine Transparenz außerhalb des Medienfilters zu schaffen. Wenn Genozid und Massenvertreibung keinen medialen Raum mehr haben, sind wir am Anfang einer neuen »Zivilisationsstufe«.

Dr. Günter Ludwig, Reutlingen