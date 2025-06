»Mit einem Drittel der Beschäftigten auskommen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Kommunen leben völlig über ihre Verhältnisse…oder so ähnlich könnte ich schreiben, wenn ich oberflächlich und unsachlich wäre. Doch in der Tat ist mehr als ein Körnchen Wahrheit dran. An erster Stelle sei geschrieben, dass dieser Leserbrief kein Angriff auf den Landrat ist, sondern problematische Themenfelder auf dieser Verwaltungsebene beleuchtet. Da ich ein faktenorientierter Mensch bin, sollen zuerst mal die Problemfelder genannt sein.

Ein Posten mit enormer Bedeutung sind Löhne und Gehälter. Ganz exakt für den Haushalt 81.615.184 Euro – im Haushaltsbericht 2024/2025 des Landratsamts nachzulesen! Das Landratsamt Reutlingen beschäftigt etwa 1.000 Menschen. Quälen tue ich sicher mit der Hinterfragung der Dimensionierung des Neubaus vom Landratsamt, der mit 170 Millionen Euro veranschlagt ist. Jetzt bin ich mal unsachlich und schreibe, dass dieser Monsterverwaltungsbau auch Robert Bosch mit seinen 10.000 Beschäftigten gut zu Gesicht stehen würde.

Nun wieder sachlich sei gefragt, ob die ganze personelle Organisation noch zeitgemäß und vor allem auf Dauer finanzierbar ist? Konsequente Digitalisierung, Automatisierung betrieblicher Abläufe und eine Zusammenlegung von Ressorts ist dringend geboten! Das Ziel muss lauten, mit einem Drittel der Beschäftigten die Arbeit mittelfristig in acht Jahren bewältigen zu können. Das einzige Ressort, das an Bedeutung gewinnen muss, ist die IT- Administration und Rechenzentrum, also der Bewirtschaftung der Bürosoftware. Das geht umso mehr, wenn der Wahnsinn der Verordnungen aus Brüssel aufhört und wieder zurückgefahren wird auf ein notwendiges Maß. Für Städte und Kommunen gilt dasselbe. Reutlingen hat sagenhafte 2.600 Menschen in Brot und Erwerb.

Als ich eine Mail an den von mir geschätzten Boris Palmer wegen seiner 2.300 Angestellten in Tübingen geschrieben hatte, erntete ich nur Unverständnis und Ablehnung. Das soll hier keine Revanche sein, doch von den 1.100 Angestellten in der Kernverwaltung müssen mindestens 600 Posten mittelfristig durch digitale Vernetzung eingespart werden.

Auch sind die geburtenstarke Jahrgänge vorbei und es muss überlegt werden, wie man Bildungsträger zusammenlegen kann. Auf allen Ebenen muss jetzt auch die Bevölkerung informiert werden, dass der Service durch die Städte nicht mehr auf diesem Niveau gehalten werden kann. Das heißt, auch dass Kindergartenplätze von den Eltern echt kostendeckend bezahlt werden müssen, was für Herrn OB Keck unangenehm zu vermitteln werden dürfte.

Vielleicht kommt ja auch wieder mal ein Schulgeld, das es vor 80 Jahren noch gegeben hatte. Und auch die Gewerkschaften müssen sich im Klaren darüber sein, dass die Kommunen diese Lohnerhöhungen und ihren Verpflichtungen nicht mehr lange stemmen können. Auch bekannt sein muss, dass ein Budget pro Asylant bis zu 1.080 Euro im Monat betragen kann, was die Kommunen zu tragen haben. Das sei an die Interessenverbande und Kirchen gerichtet, die nur den Willkommensgruß sehen und vor den Kosten die Augen verschließen.

Warum ist das neue Landratsamt nicht so ausgelegt, dass die Rathausverwaltung auch gleich hätte einziehen können? Die Sanierung des Rathauses ist nicht mehr fern. Nirgends steht, dass Rathaus und Landratsamt nicht unter einem Dach sein dürfen – Erlangen hat es vorgemacht.

Joachim Steinmaier, Dettingen