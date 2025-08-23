»Mich irritieren die Zahlen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eningen schneidet bei dieser ADFC-Umfrage leider nur mittelmäßig ab, dafür haben die Radler im Gegensatz zu Reutlingen keine Angst. Der ADFC mag der größte Interessenvertreter der Radfahrer sein, mich irritieren jedoch die Zahlen in Ihrem Artikel.

Setze ich die Teilnehmer für Reutlingen/Eningen mit 371/92 ins Verhältnis zur jeweiligen Bevölkerung (Wikipedia zur Jahreswende), so haben circa 0,3 Prozent der Bevölkerung abgestimmt und deren Noten waren in der Summe nicht so schön. Laut eigener Aussage des ADFC reichen 0,1 Prozent der Bevölkerung in Großstädten, um die Abstimmung zu werten. Ich nehme die Meinung des ADFC zur Kenntnis, aber auf Basis dieser Bewertungen eine Verkehrspolitik zu gestalten halte ich für fragwürdig. Ich radle durch Reutlingen (ohne Angst), in Eningen bringen mich eher die Steigungen in Bedrängnis.

Gunter Rochau, Gniebel