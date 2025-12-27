Bitte aktivieren Sie Javascript

Liebe Pfullingerinnen, liebe Pfullinger, nachdem die Beschlussfassung zur Stadtbahntrasse durch Pfullingen bekannt ge-geben wurde, war ich im ersten Moment fassungslos und sehr enttäuscht. Mit dieser Entscheidung hatte ich nicht gerechnet. Ich habe mich erneut mit den Argumentationen der Fürsprecher auseinandergesetzt. Der ursprüngliche Grundgedanke, mit der Regiobahn schnell von A nach B zu kommen, hat mich einsichtig werden lassen.

Letzten Samstagmittag, liebe Pfullingerinnen und Pfullinger, war ich bei strahlendem Sonnenschein vom Urfall, parallel zur Eisenbahnstraße, über die Bollstraße Richtung Burgweg auf der Trasse unterwegs und habe mir Meter für Meter vorgestellt, wie sich dieses Fleckchen Erde in den nächsten Jahren verändern wird.

Schienen, Oberleitung, et cetera: Als überzeugte Radlerin, wohnhaft im Burgweg, wollte ich nicht eigennützig denken, aber all die Familien, Fußgänger und Radfahrer, welche auch an diesem Tag und anderen Tagen unterwegs waren – kein Platz mehr, weg. Was für eine traurige und grauenhafte Vorstellung. Liebe Interessengemeinschaft Innenstadttrasse – meine Stimme habt ihr!

Rita Deschner, Pfullingen