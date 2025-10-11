»Mehrheit ist für die Windkraft«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Danke an René Boschert für den guten Leserbrief vom 4. Oktober! Seinem Plädoyer für die Windkraft ist nichts hinzuzufügen. Vielmehr möchte ich den Aspekt einer lebenswerten Zukunft für unsere Kinder hervorheben.

Ich frage mich jeden Tag, ob sich die Politikerinnen und Politiker unseres Landes wirklich bewusst sind, was sie dabei sind, anzurichten, indem sie den Klimaschutz dermaßen zurück entwickeln? Eine Gas-Lobbyistin als Wirtschaftsministerin, ein Metzgermeister als Agrarminister … was soll man noch dazu sagen? Und jetzt stellt sich noch ein Teil der Bevölkerung gegen die saubere, zukunftsorientierte Windenergie, argumentiert mit längst widerlegten Mythen und unsachlichen Gerüchten! Zum Glück, auch wenn diese in Sachen Klimaschutz rückwärts gewandten Bürger noch so laut protestieren, handelt es sich um eine Minderheit. Die Mehrheit der Bevölkerung ist tatsächlich für die Windkraft. Leider schreit diese große Mehrheit nicht ganz so laut. Es ist jetzt die Zeit gekommen, dass sich das ändert!

Fabienne Cevey-Schlegel, Reutlingen