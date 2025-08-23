Bitte aktivieren Sie Javascript

Cem Özdemir ist es hoch anzurechnen, dass er sich in Brüssel gegen Lebendtiertransporte stark macht. Wie im Artikel beschrieben, konnte die Ampelregierung dieses und viele weitere wichtige Gesetze zur Verbesserung der Lebensbedingung von Nutztieren nicht mehr durchsetzen und natürlich brauchen wir hier eine europaweite Regelung.

Währenddessen haben wir in Deutschland mit Alois Rainer einen Landwirschaftsminister, dem mitsamt seinem bayrischen Parteikollegen Söder der Tierschutz und die »Tofu-Tümmelei« schon arg aufgestoßen ist. Folgerichtig kam dann der Austausch der engagierten und unabhängigen Tierschutzbeauftragten Ariane Kari gegen die CDU-Politikerin Silvia Bleher. Man muss ja wahrscheinlich schon froh sein, dass dieses Amt nicht komplett abgeschafft wurde, aber die Entlassung von Frau Kari muss rückgängig gemacht werden. Die maßlose Ausbeutung wehrloser Tiere darf so nicht weitergehen. Profite auf Kosten unschuldiger Lebewesen sind unanständig und diese Industrie bedarf einer unabhängigen Kontrolle und keiner Beauftragten aus der eigenen Lobby!

Der Veterinär Dr. Thomas Buckenmaier beschreibt das Grauen, das auf den Transporten herrscht und auch die Verantwortung, die jeder einzelne von uns hat, »mehr zu hinterfragen, was einem erzählt wird« und dann auch seinen Konsum entsprechend anzupassen. Denn wer immer noch glaubt, man könne 8 Milliarden Menschen mit tierfreundlicher Haltung vom Bio-Bauernhof nebenan ernähren, verschließt einfach nur die Augen. Und dieses Wegschauen müssen dann die Tiere tagtäglich am eigenen Leib schmerzlichst ertragen.

Ines Stautner, Reutlingen