Dank der WiR-Fraktion kam es ans Licht, dass fast 1 Million Euro an Steuergeldern für das ZELT-Projekt ausgegeben wurden. Sicher wird es immer wieder Fehlplanungen kommunaler Verwaltungen geben. Leider häuft sich das in Reutlingen (Stadthallen-Hotel?).

Die Folge von manchen Bürgern ist eine Haltung, die »denen da oben« Versagen vorwerfen und die nach rechts driften. Das ist Gift für unsere Demokratie und vielleicht noch schlimmer, als Steuergelder zu verschwenden.

Prof. Dr. Friedrich Trefz, Reutlingen