»Leben in Bronnweiler«

Wenn man in Bronnweiler wohnt, liebt man die Natur und schätzt die Ruhe und das dörfliche Leben. In den letzten Jahren ging Infrastruktur verloren – keine Post, kein Lebensmittelladen, kein Bäcker, keine Bank, kein EC-Automat mehr vor Ort und jetzt auch noch alle Ortschilder geklaut, und der Ersatz kann dauern. Das alles gibt einem das Gefühl, etwas vergessen zu werden von der Stadt Reutlingen.

Bronnweiler hinter den Müllbergen – da kann man doch auch noch einen Windpark bauen. Umso mehr bin ich nun verärgert über die Vorgehensweise der Stadt, uns die geplanten, mindestens 262 Meter hohen Windräder als Bonbons verkaufen zu wollen. Es gibt keine Erfahrungswerte mit Windrädern dieser Größe in so kurzer Distanz zu einem Ort. Die gesundheitlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung sind unklar. Aber dass eine dauerhafte Beschallung mit 40 Dezibel sowie Infraschall nicht gut für das Psychovegetativum ist, ist wohl anzunehmen. Die Auswirkungen auf die Natur kann man abschätzen. Die Milanpopulation wird schwinden und der intakte Wald auch. Von der schönen Umgebung um das Naturdenkmal Linde ganz zu schweigen.

Umso mehr wundert es mich, mit welcher Ignoranz einem dieses Vorhaben unterbreitet wird. Immerhin haben diese Windräder eine Höhe, die fast an den Eifelturm herankommt, was auch die Aussicht vom Stadtgebiet Reutlingen aus erheblich verändern wird.

Als ob es nicht geeignetere Stellen auf dem Albtrauf gäbe, mit möglicherweise besserer Infrastruktur zum Bauen, ohne Siedlungsnähe und mehr Wind (siehe Windatlas Baden-Württemberg). Ökologische Motive mag ich bezweifeln, da geht es um Geld für die Stadt Reutlingen und die Investoren. Ökologie und Klimaschutz sieht meiner Ansicht nach anders aus, der sollte im Einklang mit Mensch, Tieren und Natur stehen.

Dr. med. Daniela Steinle, Reutlingen