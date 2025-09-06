Bitte aktivieren Sie Javascript

Ich kann es langsam nicht mehr hören. Die ewige Diskussion und das Gejammere um die Rente. Kein Tag vergeht, dass nicht ein schlauer Politiker oder Ökonom seine Vorschläge kundtut. Nullrunden, Anhebung des Rentenalters, zu hohe Rentenausgaben, ich könnte die Liste unendlich fortsetzen. Das Fass zum Überlaufen brachte allerdings die Aussage des Ökonomen und Provokateurs Marcel Fratzscher, man möge doch ein soziales Jahr für Senioren einführen!

Ich habe mehr als 48 Jahre in die Rentenversicherung einbezahlt, habe mein soziales Jahr bereits in meiner Jugend in Form des Grundwehrdienstes von 15 Monaten geleistet (wie sehr viele andere Mitmenschen auch) und jetzt noch ein soziales Jahr. Wenn ich morgens in dieser Zeitung solche Aussagen lese, kommt mir der Kaffee wieder hoch. Was machen denn schon viele Rentner. Sie sind mit großer Freude für ihre Enkelkinder da und helfen, wo sie können. Ist das nicht sozial?

Der Rentenbeitrag ist schon seit acht Jahren bei 18,6 Prozent. Die Untergangs-Propheten haben schon vor mehr als zehn Jahren einen Anstieg über 20 Prozent und den Zusammenbruch des Systems vorhergesagt! Würden die Rentenbeiträge nur für die Rente verwendet und nicht zweckentfremdet ausgegeben, bräuchte die ganze Diskussion nicht geführt werden. Ich muss mich schon fragen: Läuft da alles noch richtig? Es ist nun mal so, mehr Arbeitsjahre bringen auch mehr Rente. Ich finde, die Generation »Babyboomer« hat viel für den Generationsvertrag geleistet. Lasst uns einfach in Ruhe!

Gerd Sautter, Sonnenbühl