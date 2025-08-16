»Landschaftsbild beeinträchtigt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Standort RT-TÜ-01 (RT-Bronnweiler, Gomaringen, Pfullingen) ist einer von 32 Standorten in der Region Neckar-Alb, die nach dem Entwurf des Regionalplans im möglichen Endausbau insgesamt rund 170 Windenergieanlagen (WEA) ermöglichen werden. Circa 80 Prozent der Anlagen werden in Waldgebieten stehen, der größere Teil davon auf der Reutlinger Alb. 28 dieser Standorte sind aus unterschiedlichen Gründen »konfliktbehaftet«. Neben weiteren Kriterien ist auch der Schutz des Landschaftsbildes ein eigenständiges Schutzgut nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Einig war man sich offenbar immer, dass zum Schutz eben des Landschaftsbildes keine Anlagen unmittelbar an der Traufkante der Schwäbischen Alb stehen sollen. Wie aber sieht es mit Anlagen aus, die unmittelbar vor dem Albtrauf stehen, so wie am Standort RT-TÜ 01? Auch hier muss meines Erachtens der Schutz des Landschaftsbildes gelten. Albtrauf und Albvorland bilden einen Landschafts-, Natur- und Kulturraum, der in dieser Form einmalig ist. Kleinere Ortschaften, Wälder, Äcker, Wiesen, Streuobstflächen und der bewaldete nördliche Steilabfall der Schwäbischen Alb prägen die Schönheit dieser Landschaft.

Wer zum Beispiel auf den Härten oder zwischen Wannweil und Degerschlacht als Spaziergänger unterwegs ist, kann dies mit eigenen Augen sehen. Wenn man in Zukunft den Roßberg und weitere Albberge hinter sich drehenden Rotorblättern an-schauen muss, dann kommt zumindest bei mir keine Freude auf.Windräder sollten dort nicht stehen, wo sie das Landschaftsbild, aber auch die Menschen, erheblich beeinträchtigen. Dies aber ist im Bereich Käpfle der Fall. Zur Wahrheit gehört übrigens auch: Der Standort TÜ-RT 01 wurde wegen einer Hubschraubertiefflugstrecke der Bundeswehr um 122 Hektar reduziert. Ob und welche Auswirkungen das für die Planungen hat – diese Frage wird in dem GEA-Artikel nicht beantwortet. Fazit: Besser wäre, zumindest an dieser Stelle, gar kein Windrad.

Erich Herrmann, Wannweil