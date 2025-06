»Lärm-Unterschied ist marginal«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ich bin in der Wilhelmstraße aufgewachsen zu einer Zeit, als dort noch die Straßenbahn und Autos fuhren. Den »Lärm« hat man als Anwohner nicht mehr gehört beziehungsweise ausgeblendet. Nur Besucher hatten die Geräusche wahrgenommen, wir nicht. Niemand in meiner Familie hat irgendeinen gesundheitlichen Schaden durch den Straßenlärm genommen. Die kontroverse Diskussion über ein Tempolimit erschließt sich mir nicht. Der Lärm-Unterschied zwischen 30 oder 40 km/h ist marginal, die Staus und die Abgasbelastung bei Tempo 30 im Verhältnis sicherlich höher, siehe am Beispiel der Ortsdurchfahrt Unterhausen.

Ob bei Tempo 30 die Verkehrssicherheit größer ist, wage ich zu bezweifeln, das Aggressionspotenzial durch die langsame Fahrweise im zweiten Gang durch die Ortschaften ja.

Elvira Becker, Reutlingen