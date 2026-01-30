»Kritische Rolle der Stadtwerke Tübingen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Energiewende braucht Akzeptanz. Genau daran scheitert sie, wenn sie nach dem Sankt-Florian-Prinzip umgesetzt wird – ein Eindruck, der auch im Artikel des GEA vom 20. Januar deutlich mitschwingt.

Während Tübingen lautstark die grüne Transformation vorantreibt, entstehen die damit verbundenen Belastungen vor allem in kleinen Albgemeinden. Konkret betrifft das unser Dorf Kettenacker, das mit Windvorrangzonen von drei Regionalverbänden umzingelt wird. Bereits 23 Windkraftanlagen mit über 260 Metern Höhe befinden sich in der Genehmigungsphase, perspektivisch könnten es bis zu 40 werden.

Aus unserer Sicht führt dieses Vorgehen nicht zu einer fairen Verteilung der Lasten, sondern zu einer deutlichen Überforderung einer ganzen Region. Besonders kritisch erscheint dabei die Rolle der Stadtwerke Tübingen, die als künftige Betreiber von 9 Windkraftanlagen auftreten – darunter 3 Anlagen, die lediglich 1.000 Meter von der Wohnbebauung entfernt geplant sind. Wer in diesem Zusammenhang von »Beteiligung« spricht, darf die tatsächlichen Auswirkungen auf Lebensqualität, Landschaft und Gesundheit der Menschen vor Ort nicht ausblenden.

Oberbürgermeister Boris Palmer, zu-gleich Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Tübingen, bewertet Bürgeranliegen betreffend Kettenacker als »fachlich nicht tragfähige Argumente«, was bei vielen Betroffenen den Eindruck hinterlässt, dass ihre Sorgen nicht ausreichend abgewogen werden. In einer persönlichen E-Mail heißt es sinngemäß: »Mehr ist dazu nicht mehr zu sagen.« So entsteht bei vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht das Gefühl echter Beteiligung, sondern eher der Eindruck, übergangen zu werden. Wer Klimaschutz glaubwürdig umsetzen will, muss ihn auch im eigenen Umfeld tragen und nicht dort konzentrieren, wo die politische Lobby schwächer ist. Das Gleichheitsgebot verlangt Maß, Transparenz und eine faire Lastenverteilung – sonst verliert die Energiewende die Zustimmung der Menschen, die sie eigentlich mittragen sollten.

Claudia Stapel, Gammertingen