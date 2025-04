»Konfliktpartner müssen miteinander sprechen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dieser Artikel ist ein weiterer Versuch, den Lesern zu vermitteln, dass es Sinn macht, Deutschland mit irrsinnig viel Geld militärisch aufzurüsten, da wir jetzt schon von den Russen bedroht werden, dies nur eine Vorstufe eines militärischen Konfliktes, sprich eines Krieges mit Russland ist. Solche Versuche, die Menschen auf Krieg einzustimmen, sind furchtbar! Sollte alles stimmen, was in dem Artikel über die Aktivitäten Russlands steht, muss nicht aufgerüstet, sondern dieses Tun aufs Schärfste verurteilt werden, und Russland muss entschieden aufgefordert werden, solches Tun zu unterlassen. Das wird nicht einfach sein. Ich sehe aber keine andere Möglichkeit, Konflikte zu deeskalieren, als dass die Konfliktparteien miteinander sprechen, um Lösungen des Konfliktes gewaltfrei zu erzielen. Zwischen zwei Staaten findet dieser Prozess in diplomatischen Verhandlungen statt. Diese müssen geführt werden, auch wenn der Konfliktpartner als Feind bezeichnet wird. Ich denke, nur so können Kriege verhindert werden, auch ein möglicher Krieg des Westens mit Russland. Diesen Krieg müssen wir alle mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten verhindern. Beteiligt euch am Ostermarsch in Stuttgart am 19. April und bringt so zum Ausdruck, dass ihr die Aufrüstung und die Einstimmung auf einen Krieg mit Russland ablehnt.

Gundel Nennemann, Reutlingen