Ein Interview mit Ex-Fußballnationalspielerin Lira Alushi, über Frauenfußball, die Fußball-EM, über die deutsche Nationalmannschaft, über ihr eigenes Fußballspiel, über ihren Migrationshintergrund und die Vorbildwirkung. Es gäbe viele Themen zu titeln, aber was steht in der Überschrift? »Habe mich für Familie entschieden«. Und das Bild dazu: Sie am Handy mit ihrem Ehemann. Das ist das, was der Sportredakteur und die Redaktion bei Sportlerinnen wirklich wichtig finden? Den Mann, die Schwangerschaft, die Kinder, die Familie. Es ist gleichgültig, was diese Fußballerin sachlich und fachlich zu sagen hat, am Ende wird sie auf die klischeehafte Geschlechterrolle reduziert. Sie ist halt Frau, und das ist alles, was zählt.

Uta Schneider-Grasmück, Reutlingen