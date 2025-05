»Keine Kompromissbereitschaft im Gemeinderat«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Da hat sich die Bürgerschaft von Reutlingen mit manche Gemeinderätinnen und Gemeinderäte echt was eingebrockt! Nach den Motto ein Schritt vorwärts und zwei zurück! Hier wird wild gegen Anordnungen und Gesetze verstoßen und das zum Nachteil der eigenen Bevölkerung und deren Gesundheit. Kompromissbereitschaft ist in manchen Teilen des Reutlinger Gemeinderats ein Fremdwort! Eigentlich gehört so eine Abstimmung direkt vor die Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeinderat Reutlingen gehört in dieser Zusammensetzung aufgelöst, Neuwahlen wären dann nötig. Und zusätzlich immer schön in der ganzen Republik negativ auffallen, frei nach dem Motto: »damit sich ja kein Investor nach Reutlingen traut!«. Aber wir bekommen wenigstens Besuch von Autoposern, da freuen sich dann wenigstens unsere Tankstellenbetreiberinnen und -betreiber. Vielleicht sollte der nicht kompromissbereite Teil des Gemeinderats bei der Verwaltung beantragen, an den Ortsschildern ein Zusatzschild anbringen »Reutlingen die autofreundliche Lärm-Stadt – kannst du nur lieben, wenn Sie laut ist!«. Zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen sie ihre Ärztin, Arzt oder in der Apotheke nach!

Fabio Cani, Reutlingen