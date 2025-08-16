»Kein kausaler Zusammenhang«

Bitte aktivieren Sie Javascript

In zwei Punkten gebe ich Ihnen recht, Herr Steinmayer: Die Politik hat es versäumt, den Netzausbau ausreichend zu forcieren. Und sie hat es auch sträflich versäumt, mit dem beschleunigten Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen auch gleichzeitig den Ausbau von netzdienlich gesteuerten Großspeichern voranzutreiben; private Kleinspeicher sind meist schon geladen, wenn mittags negative Strompreise entstehen. Ihr Leserbrief setzt aber die aktuelle Netzanschlussproblematik fälschlicherweise in kausalen Zusammenhang mit dem Solarspitzengesetz.

Netzanschluss: Ihre Behauptung ist nicht richtig, dass »die Fair-Energie den Anschluss an das Netz verweigert«. Jede Dachanlage darf sehr wohl an das öffentliche Netz angeschlossen werden (dafür ist die Fair-Netz zuständig, nicht die Fair-Energie). An einigen Netzverknüpfungspunkten lässt sich über die bestehenden Leitungen und Ortsnetzstationen keine ausreichende Leistung mehr transportieren. Das gilt übrigens in ähnlicher Weise auch beim Strombezug für Wallboxen und Wärmepumpen. In Walddorfhäslach wird die Fair-Netz mittelfristig 20 Trafostationen errichten, um einen ausreichenden Stromfluss in beide Richtungen zu ermöglichen. Bis dahin dürfen PV-Anlagen zwar ans Netz, aber nur für den Eigenbedarf genutzt werden. Immerhin: Vor ein paar Monaten hieß es, dass das möglicherweise dauerhaft gelte. Mittlerweile hat die Fair-Netz klargestellt, dass die Nulleinspeisung für die betroffenen Anlagen aufgehoben werde, sobald das Netz verstärkt wurde. Kritisch sehe ich, dass offenbar derzeit der voraussichtliche Zeitraum dafür nicht mehr genannt wird.

Solarspitzengesetz: Ihre Behauptung ist nicht richtig, dass »hinter der Problematik Nulleinspeisung das Solarspitzengesetz« stünde. Dieses im Februar in Kraft gesetzte Gesetz regelt nicht den Netzanschluss neuer PV-Anlagen, sondern sorgt dafür, dass in Zeiten überschüssiger Solarenergie und negativer Börsenstrompreise keine EEG-Vergütung gezahlt wird, denn damit würde der Bundeshaushalt unangemessen belastet. Das Solarspitzengesetz ist nicht, wie Sie behaupten, »Ausdruck von Hilf- und Planlosigkeit«, sondern ergibt sich aus beihilferechtlichen Vorgaben der EU. Das gab es übrigens schon vorher – im EEG2021 wurde die Vergütung während vier negativen Strompreisstunden ausgesetzt, jetzt schon bei 15 Minuten. Die betreffenden Zeiten können am Ende des EEG-Förderzeitraums nachvergütet werden. Das Aussetzen der Vergütung funktioniert nur bei Anlagen mit intelligenten Zählern und kann mit typischen Stromspeichern umgangen werden; ohne iMSys gilt die 60-Prozent-Leistungskappung, die bei typischen Ost-West-Dachanlagen über das Gesamtjahr zu Ertragseinbußen von lediglich rund 1 Prozent führt.

Der Nutzen einer privaten PV-Anlage liegt hauptsächlich darin, dass der Strombezug mit einem Wert von derzeit 30–40 ct/kWh ersetzt werden kann. Eine 5-kWp-Anlage kann circa 30 bis 40 Prozent des Strombedarfs decken. Damit lässt sich eine Rendite von 3 bis 8 Prozent erzielen. Das Solarspitzengesetz belastet die Rendite für Privatanlagen auch ohne Speicher nur wenig. Und selbst bei einer vorübergehenden Nulleinspeisung wegen der aktuellen Netzauslastung ist die Rendite meist noch positiv, denn die EEG-Vergütung liegt bei unter 8 ct/kWh. Schwierig wird es mittlerweile für Bürgerenergiegenossenschaften, die große Anlagen auf kommunalen Dächern bauen wollen und häufig nur geringe Solarstrommengen zu einem günstigen Preis ins Gebäude liefern. Wenn dann typisch 90 bis 95 Prozent des Stroms ins Netz eingespeist werden muss, verhindern sowohl eine vorübergehende Nulleinspeisung als auch das Solarspitzengesetz tatsächlich die Realisierung solcher Anlagen.

Dr. Martin Schöfthaler, Vorstand EENA eG, Reutlingen-Betzingen