»Kein Gefühl für Kunden«

Hallo Frau Widmaier, auch mir hat es die »Sprache verschlagen«, als ich den Leserbrief von Ihnen las. Wie Sie bei Ihrem Besuch in einem Café in der Wilhelmstraße behandelt wurden. Obwohl sie an der Kauftheke zum Mitnehmen Croissant, Macarons und Eiskugeln gekauft haben, wurde Ihren zwei Kindern verboten, draußen vor dem Café kurz Platz zu nehmen, um das Eis in Ruhe essen zu können – und nur solange, bis Sie Ihre Bezahlung erledigt haben. Sie berichten, dass von den vielen Tischen nur ein einziger besetzt war, also genügend Platz war vorhanden. Die Aufforderung von der Verkäuferin lautete, nicht auf den Stühlen und am Tisch Platz zu nehmen, damit die Kinder ihr Eis genießen können. Unmöglich von der »Geschäftsfrau«, die kein Gefühl für Kinder- und Kunden-Behandlung hat – das muss nicht immer typisch »Deutsch« sein. Das spricht sich rum und sie braucht sich nicht wundern, wenn in Zukunft weniger Kunden bei ihr kaufen. Verkaufspersonal und Besitzer sollten mal den Umgang mit Besuchern und Käufern lernen und anwenden. Das macht guten Eindruck und das ganze Unternehmen profitiert davon.

Hans Bock, Reutlingen