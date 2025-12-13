»Junge Leute mit kühlen Köpfen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Den jugendlichen Demonstranten gegen Wehrpflicht sei nicht klar, »welche Bedrohung von Russland ausgeht«, sorgt sich der GEA-Redakteur Ulrich Häring. Ich bin dagegen eher froh darüber, wie die jungen Leute trotz massiver Militarisierungspropaganda einen eigenen kühlen Kopf behalten. Mir fällt kaum ein Krieg ein, der nicht damit begann, dass man sich gegen eine ganz schlimmen Bedrohung wehren müsse – die sich später und meist zu spät als dreiste Lüge entpuppt hat. Die mystischen Szenarien mit Schattenflotten und Drohnenattacken unserer Tage haben das beste Zeug zur Bedrohungslüge. Herr Häring hätte den Jugendlichen Rednern und Rednerinnen besser zuhören sollen, statt sie väterlich vor der »hybriden Kriegsführung« zu warnen. Wenn die Jugendlichen sagen, dass sie nicht für einen Staat die Knobelbecher anziehen wollen, der ihnen taffe Jugendoffiziere oder -offizierinnen in die Schulen schickt, um sie als Kanonenfutter zu werben, statt dafür zu sorgen, dass endlich die maroden Schulgebäude instand gesetzt werden, dann kann ich das gut nachvollziehen.

Peter Stary, Reutlingen