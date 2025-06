»Israel wird Luft im eigenen Land nicht gegönnt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrter Herr Benner, Sie beschreiben in Ihrem Leserbrief nur die Situation, wie sie in Ihren Augen zurzeit ist. Weil das aber nur geht, wenn man die Hintergründe kennt, will ich versuchen, diese in Kurzform zu schildern: Seit Jahrtausenden wurden die Juden auf der ganzen Erde verfolgt, ohne sich wehren zu können. Seit 1882 kehrten die Juden vermehrt wieder nach Palästina zurück und kauften sich Land, meist von arabischen Großgrundbesitzern. Wohlgemerkt, gekauft und vertraglich dokumentiert. Es gab fünf Einwanderungswellen. Es muss auch festgehalten werden, dass nie alle Juden vertrieben wurden aus Jerusalem und dem Westjordanland.

Am 14. Mai 1948 kam es zur Staatsgründung: Ben Gurion gab bekannt, dass jeder Bürger unabhängig von Herkunft und Religion die gleichen Rechte habe und dass er allen Nachbarstaaten die Zusammenarbeit anbietet und die Hand zum Frieden reicht. Es dürfte bekannt sein, dass circa ein Fünftel Nichtjuden im Staat Israel leben, als Staatsbürger in der einzigen Demokratie im Nahen Osten.

Ferner muss festgehalten werden, dass nicht die Juden die Palästinenser vertrieben haben, sondern die arabischen Staaten, die sofort am 15. Mai 1948 Israel angriffen und die Palästinenser aufforderten, zu ihrer eigenen Sicherheit das Gebiet zu verlassen. Gleichzeitig wurden die Juden von den arabischen Staaten enteignet und vertrieben.

Bekanntlich hat Israel alle Angriffskriege gewonnen und Land hinzugewonnen, was hauptsächlich zu ihrer eigenen Sicherheit dient. Seit Israel als Land für Frieden den Gazastreifen zurückgab und die Hamas an die Macht kam, wurde Israel fast täglich mit Raketen beschossen. Es muss einfach bedacht werden, dass im Grunde Israel die Luft im eigenen Land nicht gegönnt wird und hauptsächlich der Iran alles dran setzt, die Juden zu vernichten. Israel hat ein Recht, sich zu verteidigen – und wenn die Hamas die Wurzel des Übels ist, will Israel diese Wurzel ausmerzen. Es dürfte auch bekannt sein, dass die Hamas die Bevölkerung als Schutzschilde benutzt und sich in Schulen und Krankenhäusern verschanzt. Wie soll ein Terrorist von der Bevölkerung zu unterscheiden sein, wenn er in zivil ist? Im Übrigen ist Ihre Kritik einfach übertrieben: Israel hat keine radikalisierte Regierung. Mehrere deutsche Außenminister bezeichneten Israel als einzige Demokratie im Nahen Osten. Sie schreiben von wochenlangem Nahrungsentzug. Es dürfte auch bekannt sein, dass die Hamas die Kontrolle über die Lebensmittel hat, auch wenn sie durch Hilfsorganisationen verteilt werden. Sie schreiben von der Zerstörung sämtlicher Krankenhäuser. Laut deutschem Ärzteblatt sind 94 Prozent beschädigt oder zerstört. Natürlich ist das auch schrecklich.

Im August 2005 hat sich Israel aus dem Gazastreifen zurück gezogen und allein bis 2014 wurden circa 20.000 Raketen, seit September 2024 wurden circa 21.500 Raketen auf Israel abgeschossen – welches Land auf dieser Welt würde sich so etwas gefallen lassen? Denken Sie auch an die Traumata der israelischen Kinder und der Bevölkerung? Sie fragen: Wo bleiben die lautstarken Proteste der UNO? Wäre die UNO im Stande, für Frieden zu sorgen?

Walter Knecht, Reutlingen