»In der Realität sieht es anders aus«

Sehr geehrter Herr Dr. Steinmayer, Sie sollten mit Ihrem Leserbrief vom 9. August die Reutlinger Bürger nicht verunsichern. Eine 10 kW-Solaranlage produziert an einem sonnigen Sommertag 70 Kilowattstunden – das mag eventuell eine Aussage auf dem Papier sein, aber in der Realität sieht dies anders aus, Stand der Sonne, Baumbestand et cetera … Und von einem normalen Eigenverbrauch von kaum 20 Kilowattstunden zu sprechen, ist auch etwas unseriös, denn drei Töpfe auf dem Herd, ein Kuchen im Backofen und zwei Waschmaschinen, TV, PC und so weiter ergeben etwas anderes, abgesehen davon, wie viele Leute im Haushalt leben. Vielleicht hatte die Fair-Netz berechtigte Gründe zur Ablehnung.

Karin Kohlmann, Reutlingen