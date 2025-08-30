»Ich wurde eines Besseren belehrt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dass es der Bahn nicht gut geht, ist allgemein bekannt. Die Einschätzung des Züricher Tages-Anzeiger ist jedoch eine Katastrophe. Alle Politiker der letzten 30 Jahre tragen hier die Hauptschuld, weil sie Prioritäten falsch gesetzt haben. Statt Fachleute an die entsprechenden Positionen zu setzen, wurde nach Parteibuch ausgewählt. Viele Verkehrsminister sind dafür ein schlechtes Beispiel. Für ihre Untauglichkeit erhalten sie dann auch noch hohe Pensionen.

Ich »Alter« glaubte einmal, dass sich Deutschland nach dem letzten Krieg ständig vorwärts bewegt (es gab Zeiten, da konnte man die Uhr nach dem letzten Zug stellen) zum Wohle aller im Land; inzwischen wurde ich eines Besseren belehrt, leider! Ich wage eine Prognose, S 21 wird mit diesem maroden Schienennetz nicht funktionieren. Da kann man noch so viele Stresstests machen. Wenn Züge nicht pünktlich den Bahnhof erreichen, kommt alles durcheinander.

Ein Lob hätte ich aber dennoch für die Planer und Arbeiter an diesem Projekt, sie haben wirklich Gutes geleistet. Davon kann jeder der will sich selbst überzeugen.

Peter Engelke, Reutlingen