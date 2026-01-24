»Ich schätze die gute Arbeit der Zweigstellen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wahrlich eine traurige Nachricht im GEA vom Donnerstag, 15. Januar, dass ein Zweigstellenabbau der Reutlinger Stadtbibliotheken aus Sparmaßnahmen droht. Seit 40 Jahren unterstütze ich die verschiedenen Zweigstellen in den Reutlinger Stadtvierteln und gastiere dort mit meinem Figurentheater Kauter & Sauter. Zuletzt in Sondelfingen am 15. Juli mit dem Stück »Die Bremer Stadtmusikanten« vor vollem Kindergarten-Publikum.

Ich schätze sehr die gute Arbeit der Zweigstellen, die vor Ort mit Kindergarten und Schulen zusammenarbeiten, um die kleinen und großen Leute zum Lesen zu gewinnen. Dies mit viel Erfolg und Engagement verbunden. Es ist beachtenswert, was sie vollbringen. Da kann man doch nicht diese aus städtischen Sparmaßnahmen abbauen.

Sowieso in der Zeit, in der die Welt voller Digitalisierung und KI-Nutzung uns vor immense Probleme stellt. Wir brauchen die direkten Nutzer vor Ort als Anlaufstelle – ihre Nähe! Es ist auch ein wichtiger sozialer Ort zum Verweilen, zum Lesen und zur Medienausleihe. Nebenbei fördern und veranstalten sie Vorlesungen und Theateraufführungen. Die Außenstellen gehören ins Ortsbild der verschiedenen Stadtteilen und geben eine Zugehörigkeit. So können auch die Kinder und ältere Generationen auf eigenem Weg in die gemütlichen Büchereien gehen und das gute Angebot nutzen.

Nun mein Appell an die Stadt Reutlingen und an uns alle: Erhaltet bitte die wichtigen Zweigstellen. Es ist im Sinne unseres Bildungsauftrages uns darum zu kümmern.

Wolfgang Kauter, Würtingen