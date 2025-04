»Ich konnte keine Ruhe finden«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ich war damals ein kleiner Junge und wurde um 3 Uhr von meinem Vater aus dem Schlaf gerissen und wir mussten runter in den Keller, weil es wieder Fliegeralarm gab. Ich habe auf dem nackten Zementboden versucht zu schlafen, es ging aber nicht, ich konnte dort keine Ruhe finden.

Ich wurde dann am Arm gepackt und es ging hinaus in unseren Garten. Der ganze Himmel war schwarz von Flugzeugen. Alle trugen ihre Bombenlast in Richtung Berlin, Frankfurt, aber auch Reutlingen war dabei, diese Stadt kannte ich damals noch nicht.

Ich konnte wegen der Flugzeuge über mir nicht schlafen. Anfang April kamen englische Soldaten in unser Haus und riefen: The war is over! Das war für mich das Signal, dass ich nicht wieder um 3 Uhr aus dem Schlaf gerissen wurde. Das war eine echt frohe Botschaft und hoffentlich gibt es so etwas nie wieder!

Horst Meinders, Reutlingen