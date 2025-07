Bitte aktivieren Sie Javascript

Ich ziehe es weiter durch: Arbeitsweg mit der Bahn von Reutlingen-West bis Tübingen-Lustnau. Zehn Minuten Bahnfahrt und noch ein bisschen Bewegung – das schadet keinem und ist gut für die Umwelt. Trotz stundenlanger Lebenszeitverschwendung in den letzten drei Jahren in Tübingen-Lustnau wegen Personalmangel, Signalstörung und weiterer bunter Ausreden der Bahn. Macht alles nichts, ich bin ja flexibel.

Nun im dritten Jahr in Folge wird im Sommer die Zugverbindung Reutlingen – Tübingen nahezu stillgelegt – wegen Bauarbeiten. Sie sind wohl die letzten beiden Jahre nicht fertig geworden. Von einer Verbesserung kann man nämlich nicht sprechen, die Ausfälle auf dieser Strecke nehmen zu.

Wie soll so die Regionalstadtbahn erfolgreich werden und die Leute vom Auto auf die Schiene bringen? Wenn noch nicht mal die Standard-Verbindung von Reutlingen nach Tübingen funktioniert? Schienenersatzverkehr? Keine Chance, Tübingen-Lustnau wird nicht angefahren. Das habe ich mehrfach selbst erlebt.

Einfach Pech für die Leute, die dort arbeiten. Vielleicht sollte die Bahn mal rausfinden, wie viele Personen in Lustnau arbeiten und nun wieder wochenlang eine umständliche Alternative suchen müssen.

Ein weiteres Highlight mit der Bahn im Sommer: Ankündigung des Streckenausfalls am 16. Juli in der regionalen Presse. Fun-Fact: Man kann das Ticket für den Folgemonat nur bis 10. des laufenden Monats kündigen. Ich gebe mein Projekt nicht auf und stehe irgendwann nach dem Sommer wieder am Bahnhof in Reutlingen-West und versuche, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren.

Sonja Kemmler, Reutlingen