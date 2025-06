»Hoffentlich nur ein Einzelfall«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr geehrte Damen und Herren beim Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB), laut Fahrplan werden auf der Linie 260 von Reutlingen nach Riedlingen von einigen Bussen auch Fahrräder mitgenommen. Im Fahrplan und in der Naldo-App sind diese Zeiten durch Fahrradsymbole und zusätzliche Informationen ausgewiesen. In allen RegioBussen – also auch dem 260 – ist werktags vor 6 Uhr und nach 9 Uhr die Mitnahme sogar kostenfrei.

Von der Theorie nun zur Praxis. Am Dienstag, 17. Juni, stand ich mit zwei Enkeln um 11.21 Uhr am Hauptbahnhof Reutlingen an der Haltestelle H4. Der Bus kam pünktlich, die Bus-Fahrerin lehnte jedoch die Radmitnahme ab, obwohl der Bus nur sehr spärlich besetzt war. Auf meinen Hinweis, dass dies laut Fahrplan jedoch erlaubt ist, öffnete sie die hintere Bustüre zu der freien Fläche ohne Sitze und wir luden die Räder ein. Auf dieser Fläche können problemlos zwei Erwachsenen- und ein Kinderrad abgestellt werden. Noch bevor wir die Räder ordentlich verstaut hatten und mit unseren Spanngummis befestigen konnten, kam die Busfahrerin und forderte einen freien Laufweg, den ich ihr zusicherte, murmelte etwas von Fahrradtickets, dem ich widersprach. Beim Argument vom Platzbedarf bei möglicherweise vielen Kinderwägen versprach ich, mit den Rädern sofort den Bus zu verlassen. Daraufhin verwies sie uns aus dem Bus, denn sie sei schließlich die Fahrerin und habe hier zu bestimmen! Wir sind daraufhin wieder ausgestiegen. Werbegelder für Tourismus in unserer Region sind doch wohl besser in die Einweisung von Busfahrerinnen und -fahrern investiert. Ich bin verärgert und hoffe, dass dies nur ein Einzelfall ist.

Lothar Kalka, Reutlingen