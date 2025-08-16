»Heute nicht mehr wegzudenken«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Leider zeigt der Bericht nur die negativen »vielen Gründe fürs Fremdeln« anstatt der positiven Vorteile von modernen Anlagen! Richtig geschrieben, andere Länder sind da weiter als wir Deutschen, wir halten fest an der Gewohnheit, bleiben lieber sehr kritisch anstatt mutig und technologisch interessiert – nicht unsere Emotionen sollten uns steuern, sondern die Zahlen! Eine Klimaanlage ist im Prinzip eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die heute mit »Dual-Invertertechnik« kühlen und heizen kann. Und das sehr effizient!

Die Professorin in ihrem Buch nennt es eine »Wahrnehmungsgeschichte«, das stimmt, daher sind Zahlen zum Thema so wichtig, wir lassen uns emotional mit Themen wie der Deutschen Bahn und ausfallenden Klimaanlagen im Bericht mitziehen, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.

Ich sehe die Klimaanlage als Einstieg in die Technik, kann es aus eigener Erfahrung nur empfehlen, der Strom für eine kleine Anlage lässt sich nämlich zum Großteil schon mit einer kleinen und günstigen Balkon-PV-Anlage (800 Watt) kompensieren, da sich die Leistung der Klimaanlage im Regelbetrieb dynamisch zwischen 400 und 1.200 Watt bewegt – je nach Anlage und Modus. Der PV-Ertrag ist, wenn die Sonne scheint, dann eh am höchsten und kann somit gleich vor Ort genutzt werden, was auch gut für das Netz ist. Somit stelle ich nicht fest, dass Klimaanlagen »extrem viel Energie verschlingen«, wie im Bericht suggeriert wird. Nur 50 kWh (kamen aus PV) wurden im Hitzemonat Juni bei hoher Laufzeit bei uns dafür benötigt, die heute bequem über eine App erfasst und ausgelesen werden können. So auch in der Steuerung. Die Luft kann angenehm temperiert werden und zusätzlich noch entfeuchtet, das Wohnklima somit wesentlich erhöht, tendenziell bei höheren Temperaturen und wärmeren Nächten eine funktionierende Maßnahme für einen sommerlichen Wärmeschutz.

Der Mehrwert dieser Anlagen liegt nach eigener Erfahrung aber beim Heizen, denn in der Übergangszeit heizt man mit diesen Anlage morgens 20 Minuten und erzielt so sehr effizient 2 Grad mehr Raumtemperatur, mit einem Verbrauch von nur circa 0,5 KWh. Dezentral ist oft schneller und effizienter als über eine Zentralheizung. Somit bleibt die Zentralheizung länger aus und spart final noch Energie mit dem weiteren Vorteil, dass die erzeugte kWh an Wärme günstiger ist als bei der fossilen Energie.

Was auch fehlt im Bericht: Dass da-durch, dass solche Anlagen unter die Klasse der elektrischen Wärmepumpen fallen, sie unter bestimmten Voraussetzungen (bei einem guten SCOP) förderfähig sind, ein guter Deal, nach 2 Jahren Betrieb nicht mehr wegzudenken, zahlenbasierend heute eine tolle Technologie!

Dirk Maier, Reutlingen