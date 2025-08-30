»Hege Zweifel an diesem Konzept«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gleich vorneweg: Ich freue mich für alle, die über ein »Mitfahrbänkle« zu ihrem Ziel gekommen sind. Trotzdem hege ich gewisse Zweifel an diesem Mobilitätskonzept. Noch nie habe ich auf einem dieser Möbel am Straßenrand jemanden warten sehen – und auch ich setze mich da nicht drauf. Immerhin haben uns unsere Mütter stets davor gewarnt, zu einem Fremden ins Auto zu steigen oder trampende Menschen mitzunehmen. Dennoch: Ich verstehe die Idee dahinter – mehr Flexibilität außerhalb des öffentlichen Nahverkehrs und weniger Autos auf den Straßen insgesamt.

Meine laienhafte Recherche ergab allerdings, dass es nicht nur im Schwabenland Schwierigkeiten mit der Annahme dieses Modells gibt. Andernorts versucht man, mit »Vertrauensausweisen« Mitfahrwillige und Fahrende zusammenzubringen – mit wenig Erfolg. In Selbstversuchen saßen Leute schon stundenlang vergeblich auf der Bank. Hierzulande kommt vielleicht noch hinzu, dass der eine oder die andere das eigene »Heiligsblechle« gar nicht mit jemand anderem teilen will. Was ich neulich erleben durfte, hat dem Ganzen allerdings noch eine besondere Note verliehen: Als »erweiterte Kehrwoche« mähte die Besitzerin eines angrenzenden Grundstücks den Grünstreifen rund um solch eine verwaiste Bank. Auf meine Nachfrage erklärte sie: »Damit das wenigstens gepflegt aussieht.« Ich denke, deutlicher kann man die Idee hinter diesem Mobilitätskonzept nicht ad absurdum führen. Aber sie hat ja recht: Vielleicht könnte man auf den Hinweistafeln zu den Zielorten noch die Ergänzung »Sitzgelegenheit« einfügen. Ich kann mir vorstellen, dass sich dann wenigstens Anwohnerschaft oder Feriengäste eingeladen fühlen, sich dort auch mal niederzulassen, und die Mühe wäre nicht ganz umsonst. Und wer weiß – vielleicht folgen dann bald auch »Blumenkübel und Gartenzwerg«.

Sabine Böttcher, Gomadingen