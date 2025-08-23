»Höchste Zeit für ein einheitliches Rentensystem«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Abschaffung unseres ungerechten Rentensystems gekoppelt mit den Beamtenprivilegien ist längst überfällig. Anstatt ständig über Altersarmut bei Rentnern und die Unsicherheit der Renten zu schwadronieren, müsste die Sache endlich angepackt werden.

Wir könnten uns ein Beispiel an unserem Nachbarland Österreich nehmen. Dort zahlen nämlich alle Erwerbstätigen ihre Beiträge in einen gemeinsamen Rententopf ein. Zudem liegen dort die Renten in Höhe von circa 78 Prozent des letzten Gehaltes, während wir in Deutschland bei 48 Prozent herumdümpeln.

Sind die Österreicher also so viel schlauer oder ist bei uns die Politiker- und Beamtenlobby einfach zu mächtig? Es ist jedenfalls nicht nachvollziehbar, warum der Forderung des Steuerzahlerbundes nicht nachgekommen wird und die Zweiklassengesellschaft des Rentensystems endlich abgeschafft wird. Dann ein einheitliches solidarisches Rentensystem einführen, in dem alle Erwerbstätigen, auch Beamte, Selbstständige und Politiker in einen gemeinsamen Rententopf einzahlen. Das Problem der Ren-tenunsicherheit/Rentenfinanzierung wäre damit jedenfalls deutlich geringer.

Wie der GEA-Kommentator Claus Schöner bereits erwähnte, wäre dies ein Beitrag, mit der Abschaffung der Ungleichbehandlung die Zufriedenheit und das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung zu stärken. Warum eine sozialdemokratische Partei, die sich im Sinkflug befindet, nicht selbst auf diese Idee kommt, bleibt deren Geheimnis. Des Weiteren ist es empfehlenswert, dann auch noch das Zweiklassensystem in unserem Gesundheitssystem mit anzugehen und auch hier ein gemeinsames solidarisches System einzuführen.

Es lässt sich relativ einfach prognostizieren, dass mit der politischen Umsetzung solcher Maßnahmen die Sorgen um den Stimmenzuwachs der AfD sehr viel geringer würden. Da aber bei uns anscheinend der politische Wille für solche Schritte fehlt, beziehungsweise die eigenen Pfründe nicht angetastet werden sollen, bleibt nur den Druck aus der Bevölkerung heraus zu verstärken, hier haben wir mit unserem Nachbarland Frankreich ja ein gutes Beispiel.

Lothar Roth, Reutlingen