Ist es noch zeitgemäß, so unkritisch für ein fragwürdiges Unternehmen zu schreiben, ohne auf den Energieverbrauch und die barbarische CO 2 -Emission für ein paar Tage »Vergnügen« kritisch hinzuweisen? Ist es nachhaltig, für ein Vergnügen zu »sensibilisieren«, das man sehr bald nur noch mit großem Geldbeutel und höchst umweltschädigend betreiben kann? Viele Schulen überlegen sich inzwischen zurecht, ob sie noch Skifahrten unternehmen sollen.

Hätte ich Zeit, ich würde vor der Piste ein Schild aufstellen: »Bedenkt doch bitte! Die Antarktis und die Arktis erwärmen sich vier Mal so stark wie Europa!«

Gerhard Oberlader, Mössingen