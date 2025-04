»Gute Gründe für Sonne auf dem Dach«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Leserbrief »Lohnt sich eine neue Solaranlage noch?« vom 19. April stellt viele Behauptungen auf, lässt aber die titelgebende Frage offen. Ich möchte dazu einige Fakten und Einschätzungen ergänzen.

Gesetzeslage richtig einordnen: Am 25. Februar ist das »Solarspitzengesetz« in Kraft getreten – offiziell: »Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen«. Ziel ist es, auf die zunehmenden Herausforderungen durch den starken Ausbau der Photovoltaik zu reagieren und die Netzstabilität zu sichern. Die darin vorgesehene Möglichkeit, neue Anlagen bei Überproduktion temporär zu drosseln, ist kein Ausdruck von Planlosigkeit, sondern ein Element zur Netzsicherheit – und technisch längst bewährte Praxis im Einspeisemanagement.

Negative Strompreise – Realität mit Kontext: Ja, es gab laut Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) im Jahr 2024 rund 450 Stunden mit negativen Strompreisen – vor allem an Wochenenden bei viel Sonne und geringer Nachfrage. Doch das bedeutet nicht, dass Bürger pauschal vom Netz genommen oder »zur Kasse gebeten« werden. Vielmehr zeigt es, dass wir unsere Speicher- und Flexibilitätsoptionen ausbauen müssen.

Eigenverbrauch und Speicher – keine Scheinlösung: Der Hinweis auf Eigenverbrauch ist keine Ausrede, sondern vielmehr ein zentraler Baustein der Energiewende. Speichertechnologien entwickeln sich schnell weiter – ökologisch wie ökonomisch. Wer heute investiert, kann sich unabhängiger machen vom Strompreis und Netzausfällen.

Spekulation statt Fakten – Fernsteuerung aus China: Die Behauptung, Photovoltaikanlagen würden über chinesische Server gesteuert und könnten »von Herrn Xi« abgeschaltet werden, ist reine Spekulation. Viele Wechselrichter stammen nicht aus China, sondern von europäischen oder US-Herstellern – mit lokalen Sicherheitsstandards.

Übrigens: Wer beim Kauf bewusst auf Hersteller mit hoher Datensicherheit setzt, kann hier selbst mitentscheiden. Die eigentliche Frage ist aber: Warum haben wir in Deutschland in den letzten Jahren so viele Stellen und Produktionskapazitäten in diesem Bereich abgebaut – und damit den Markt für andere geöffnet?

Und lohnt sich eine neue Solaranlage nun? Das muss jeder für sich entscheiden. Es geht nicht nur ums Geld. Es geht auch um Unabhängigkeit, Klimaschutz, Verantwortung.

In vielen Fällen lohnt es sich auch ökonomisch – durch Eigenverbrauch, Einspeisevergütung und langfristige Ersparnis. Wer sich mit realen Zahlen und nicht mit Panik beschäftigt, findet oft gute Gründe für die Sonne auf dem Dach.

Hans-Gerhard Lang, Reutlingen