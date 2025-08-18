»Grüne Energie, die unsere Natur kaputtmacht«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dass die Energiewende gescheitert ist, der Wirtschaft geschadet und Deutschland den höchsten Energiepreis der Welt beschert hat, ist wahrscheinlich nicht mehr zu leugnen. Anstatt eines Energiemix aus modernen Energien wird nur eine grüne Agenda durchgesetzt. Dass man mit Flatterstrom keinen Industriestandort auf Dauer betreiben kann, ist doch offensichtlich. Deutschland muss von überall her »nicht grünen Strom« kaufen. Keinerlei Energieoffenheit ist zu merken, es wird nicht reagiert.

Europaweit werden von der EU subventionierte, moderne AKW gebaut, nur in Deutschland nicht, wir beziehen die Energie völlig überteuert von den Nachbarn. Folgen: Deindustriealisierung, große Firmen wandern ab ins Ausland und auf lange Sicht Vernichtung des Mittelstandes, von den Kosten für den Bürger ganz zu schweigen. Dass trotzdem noch daran festgehalten wird und eine von der Regierung festgelegte Quote ohne Rücksicht auf Verluste und fragwürdigem Nutzen durchgezogen werden soll, ist nicht nachzuvollziehen. Es geht auch hier ums Geld. Nicht um die Natur. Eine kleine feine Lobby verdient daran.

Es werden Unmengen Landschaft abgeholzt, gigantische Betonmengen in den Boden versenkt, riesige Zufahrtsstraßen müssen gebaut werden, die Böden trocknen aus, es wird wärmer in der Umgebung des Windrades, da der Nachttau wegfällt, Tierarten verschwinden und es gibt große gesundheitliche Beeinträchtigungen für die Anwohner. Die meisten Windräder müssen subventioniert werden, was auch wieder der Steuerzahler zahlt, und haben oft nicht mehr als 20 Prozent Ertrag. So eine aktuelle Untersuchung in Hessen.

In St. Johann gibt es ein Paradebeispiel: Anstatt einen Standort für »8« riesige Windräder zu wählen, der abseits von Ansiedlungen ist, sollen diese am Ortsrand von Ohna-stetten in einem Kilometer Abstand zum Ort aufgestellt werden. Es sind die höchsten derzeit, gesunder Wald soll abgeholzt werden. Es gibt für diesen Standort wesentlich mehr Geld pro Windrad als am »vernünftigeren« Standort, wenn man das überhaupt so nennen kann. Natürlich wehren sich die Ohnastetter, es gibt auch eine Bürgerinitiative. Der Gesamt-Gemeinderat hat diese Planung durchgewunken, jeder ist froh, dass es nicht seinen Ort trifft. Ohnastetten hat aber als kleinster Ort die wenigsten Gemeinderatsmitglieder. Diese haben natürlich da-gegen gestimmt. Aber die Lobby ist stark.

Windräder ja, wo sie Sinn machen, aber nicht an Standorten, die keinen Sinn machen, nur damit eine sinnfreie Quote erfüllt wird, die einer Agenda folgt, die nicht mehr nachzuvollziehen ist. Im Norden, wo es beständig Wind gibt, entlang von Autobahnen und auf Flächen, wo nichts abgeholzt werden muss, ist der Schaden nicht so groß. Expertenmeinungen werden nicht eingeholt, es ist eine völlig unausgereifte und einseitige Energiepolitik, der Bürger erhält keine Informationen dazu, er muss sich diese selber beschaffen.

Karin Kiessling, Ohnastetten