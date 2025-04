»Gott taucht nicht im Fokus auf«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beschreibung der frisch gekürten Asylpfarrerin Lena Moeller: Große Ohrringe, pinkfarbenes Shirt mit der Aufschrift »Sea-Watch – Fuck Frontex«, Boxen und Kickboxen als Hobby, große Überzeugung und Leidenschaft, ehrenamtlich engagiert in der Flüchtlingsarbeit, Kirche solle politisch sein, mit Menschen am Rand der Gesellschaft solidarisch sein, konsequent gendern, Unterstützung Asylsuchender, Kritik am »deutlichen Schritt nach rechts« und dem »rechten Narrativ«.

Hatte das absolvierte Theologiestudium darüber hinaus nichts anzubieten als das, was Sozialarbeiter können? Ist Gott etwa tot, dass er nicht im Fokus einer von der Kirche bezahlten Pfarrerin aufzutauchen braucht? Ob da die evangelische Landeskirche und der die Pfarrer anstellende Oberkirchenrat die Kernbotschaft des christlichen Bekenntnisses vermisst? Das sind besonders in der jetzigen Passionszeit Themen wie Karfreitag mit der Versöhnungstat Jesu und seiner Auferstehung (Ostern). Wäre das nicht eine heilsame Botschaft gerade für die oft traumatisierten Asylanten, zu denen auch die aus islamischen Ländern fliehenden Christen gehören?

Eckhard Michaelis, Pfullingen