Die Gemeinde Kirchentellinsfurt und der Landkreis Tübingen sind baden gegangen – mit ihrem Bebauungsplan für den Baggersee. Es ist rätselhaft, warum Verwaltungsfachleute und Juristen in diesen Ämtern nicht wissen, dass ein Bebauungsplan für ein Landschaftsschutzgebiet nicht der richtige Weg ist. Wie viel Geld ist mit der fehlerhaften Planung in den Sand gesetzt worden? Wer kommt für den Schadensersatz auf, wenn die Gastronomie am See rückgebaut werden muss?

Der grundsätzliche Fehler ist vor dem Genehmigungsverfahren begangen worden. Es war nicht sinnvoll, dass ein Verein mit speziellen Interessen so ein großes Schutzgebiet und Freizeitgelände aufkauft und damit die Geschicke des Sees bestimmt. Der See soll schließlich mehrere Zwecke erfüllen: Naturschutz, Badesee, Freizeitgestaltung, Segelsport und Angeln.

Besser wäre es gewesen, wenn die Gemeinde – als Vertretung aller Bürger – den See gekauft hätte und die Hand darüber hält. Ob der Fischerverein nach seinem Sieg vor dem Verwaltungsgerichtshof die verschiedenen Interessen der Bürger angemessen berücksichtigt? Es wäre Aufgabe des Bürgermeisters, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen und einen Interessenausgleich anzustreben. Es ist lange genug gestritten worden.

Roland Kurz, Kirchentellinsfurt